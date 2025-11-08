Były prezydent Polski Andrzej Duda był gościem programu „Rozmowy niedokończone” (Telewizja Trwam), gdzie m.in. w ostry sposób wypowiadał się na temat działań obecnej władzy, wymierzonych w byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. „Skąd pan obecny minister sprawiedliwości wie, że pan minister Zbigniew Ziobro będzie tymczasowo aresztowany? To sądy o tym decydują i pan minister Zurek jest taki pewien 100 procentowo? To pokazuje, jak działa wymiar sprawiedliwości w rękach byłego sędziego Żurka, że to jest jeden wielki układ. Tu jest tak naprawdę być może pytanie o istnienie zorganizowanej grupy przestępczej” - zaznaczył Andrzej Duda.
Prezydent Andrzej Duda podczas rozmowy był pytany m.in. o kwestię dążenia przez prokuraturę kierowaną przez Waldemara Żurka do tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry. Były szef MS ma usłyszeć aż 26 zarzutów, w tym wyjątkowo absurdalny dotyczący rzekomego kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
Staram się do każdej sprawy o charakterze prawnym, związanej z odpowiedzialnością prawną także osób wykonujących ważne funkcje publiczne, podchodzić zawsze z dużą ostrożnością i starając się szukać obiektywizmu. Nie będę ogólnie oceniał zarzutów, która stawia się panu Zbigniewowi Ziobro, natomiast jeżeli wszystkie te zarzuty są takie jak przynajmniej dwa z nich, jeden taki, że minister Ziobro podjął decyzję o przeprowadzeniu prac remontowych budynku Prokuratury Krajowej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, i drugi taki, że środki z Funduszu Sprawiedliwości zostały użyte do zakupu oprogramowania, które miało służyć zwalczaniu przestępczości przede wszystkim przez CBA, to przepraszam bardzo, ale dla każdego, kto poważnie traktuje sprawy państwowe, jest sprawą oczywistą, że podstawowym obowiązkiem, jaki realizuje na co dzień w swojej działalności minister sprawiedliwości, jest pozyskiwanie narzędzi do tego, żeby wspierać polskie państwo w zwalczaniu przestępczości
— stwierdził Andrzej Duda.
W związku powyższym to, że z funduszu publicznego zostaje zakupione dla służby państwowej narzędzie mające służyć zwalczaniu przestępczości, jest normalnym działaniem, jakie powinno być realizowane przez władze państwowe, zatem ten zarzut jest kompletnym kuriozalnym absurdem
— dodał.
Andrzej Duda: Tusk jest przesiąknięty nienawiścią do obozu ZP
Były prezydent punktował najbardziej medialny zarzut wobec Zbigniew Ziobry, dotyczący rzekomego kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
Kto jest tą zorganizowaną grupą przestępczą? Minister Ziobro, jego zastępcy, plus urzędnicy MS? To jest ta zorganizowana grupa przestępcza? Panie sekretarki, które przekazywały dokumenty? Gdyby nie to, że to jest tragiczne i że to tak naprawdę jest sprawa życia ludzi dzisiaj, kiedy popatrzymy dodatkowo na to, że wiemy doskonale o tym, że minister Zbigniew Ziobro zmaga się z niezwykle poważnymi kłopotami ze zdrowiem, to gdyby nie to, to byłoby to po prostu absurdalnie śmieszne jak w komedii Barei, ale to jest tak naprawdę tragiczne i to pokazuje niezwykły cynizm i nienawiść, jaką przesiąknięty jest dzisiaj w stosunku do obozu Zjednoczonej Prawicy i tych, którzy poprzednio rządzili, Donald Tusk i jego otoczenie polityczne. Zwłaszcza, jeżeli popatrzymy na to, co panowie prezentują w mediach, jakieś cyniczne wypowiedzi z popcornem w ręku, jedzenie zupy i kpienie sobie z kwestii aresztowania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro
— mówił były prezydent.
Jestem oburzony tym, że Sejm przegłosował kwestię aresztowania pana ministra Zbigniewa Ziobro (…), bo czy tu są jakiekolwiek względy sprawiedliwościowe, czy chodzi o prostą grę polityczną i krótko mówiąc zaspokajanie politycznej żądzy zemsty Donalda Tuska i jego ludzi, bo tak to w istocie wygląda
— powiedział Andrzej Duda.
Były prezydent: To dla mnie wielka ulga, że wybory wygrał Karol Nawrocki
Andrzej Duda nie ukrywał, że bardzo go cieszy zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.
Dzisiaj odpowiedzialność za sprawy państwowe dźwiga na swoich barkach prezydent Karol Nawrocki. Bardzo się cieszę, że moi rodacy zdecydowali, że to właśnie Karol Nawrocki będzie sprawował urząd prezydenta RP. To także dla mnie osobiście wielka ulga w wymiarze państwowym, moralnym i także i wielka osobista satysfakcja - bo przyznaję, że też głosowałem na Karola Nawrockiego i go popierałem – zwłaszcza w tak trudnych czasach
— podkreślił były prezydent.
Rzeczywiście ta sytuacja, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, była i jest trudna przede wszystkim dlatego, że w sposób całkowicie bezpodstawny obecny obóz rządzący podważał i podważa reformy w zakresie wymiaru sprawiedliwości, sposobu wybierania sędziów do nominacji prezydenckiej, jak również i reformy, które zostały przeprowadzone w Sądzie Najwyższym
— dodał.
Oni cały czas twierdza, że to było naruszenie praworządności, że to się stało wbrew konstytucji. Nigdy nikt z nich w żaden sposób legalny w Polsce nie zaskarżył tych rozwiązań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego, a przypomnę tym przemądrzałym prawnikom, którzy się w tej chwili po tamtej stronie wypowiadają, że jedynym organem w Polsce władnym do tego, by wypowiadać się w sposób autorytatywny i rozstrzygający, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie, jest TK
— tak Andrzej Duda punktował przeciwników reformy sądownictwa.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prezydent weźmie udział w Marszu Niepodległości! „Pokazać swoją jedność i miłość do ojczyzny - ponad wszelkimi podziałami”
— TYLKO U NAS. Pierwszy wywiad Ziobry po głosowaniu w Sejmie: Z mojego punktu widzenia to dobra decyzja. Wszystko wyszło na jaw
tkwl/Telewizja Trwam
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745282-andrzej-duda-wymiar-sprawiedliwosci-w-rekach-zurka-to-uklad
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.