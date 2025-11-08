Razem przeciw aresztowi dla Ziobry. Konieczny: "Pojawiają się wątpliwe opinie medyczne, to nie jest standard procedowania w państwie prawa"

Wszyscy posłowie Razem nie wzięli udziału w głosowaniu nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. / autor: PAP/Paweł Supernak

Jestem przekonany, że jeżeli funkcjonariusza publicznego zamyka się bez procesu, a do tego jeszcze pojawiają się wątpliwe opinie medyczne, to nie jest standard procedowania w państwie prawa, za który byłbym w stanie podnieść rękę” - powiedział Maciej Konieczny, poseł Razem w rozmowie z polsatnews.pl, tłumacząc, dlaczego jego formacja nie głosowała ws. zgody na areszt dla Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, byłego Prokuratora Generalnego.

Atak na Razem

Na polityków Razem spotkała lawina krytyki ze strony formacji wchodzących w skład formacji 13 grudnia, które atakowały tę partię za to, że nie chciała brać udziału w szopce związanej ze zgodą na umieszczenie Zbigniewa Ziobry w areszcie.

W 26 głosowaniach o zdjęcie immunitetu Ziobry Razem głosowało ZA. Te zarzuty muszą zostać wyjaśnione. Głosowanie nad aresztowaniem zanim Ziobro zostanie wezwany przez sąd to błąd i polityczny prezent dla Ziobry, który już robi z siebie ofiarę. Czas na to głosowanie będzie wtedy, kiedy Ziobro nie stawi się przed sądem. Razem do tego błędu nie przyłożyło ręki

— odpowiedział na ataki Mateusz Merta, rzecznik prasowy Razem.

Wątpliwe opinie medyczne

Decyzję w rozmowie z portalem polsatnews.pl skomentował Maciej Konieczny, poseł Razem.

Jestem przekonany, że jeżeli funkcjonariusza publicznego zamyka się bez procesu, a do tego jeszcze pojawiają się wątpliwe opinie medyczne, to nie jest standard procedowania w państwie prawa, za który byłbym w stanie podnieść rękę

— wskazał.

To jest oczywiste, że Ziobro powinien odpowiedzieć przed sądem, dlatego zagłosowaliśmy za postawieniem mu zarzutów w tym zakresie. Ale też nie uważam, żeby sprawie przysłużyło robienie ze Zbigniewa Ziobry męczennika. Niech stanie normalnie przed sądem

— dodał.

