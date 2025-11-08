„Jestem przekonany, że jeżeli funkcjonariusza publicznego zamyka się bez procesu, a do tego jeszcze pojawiają się wątpliwe opinie medyczne, to nie jest standard procedowania w państwie prawa, za który byłbym w stanie podnieść rękę” - powiedział Maciej Konieczny, poseł Razem w rozmowie z polsatnews.pl, tłumacząc, dlaczego jego formacja nie głosowała ws. zgody na areszt dla Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, byłego Prokuratora Generalnego.
Wszyscy posłowie Razem nie wzięli udziału w głosowaniu nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry.
Atak na Razem
Na polityków Razem spotkała lawina krytyki ze strony formacji wchodzących w skład formacji 13 grudnia, które atakowały tę partię za to, że nie chciała brać udziału w szopce związanej ze zgodą na umieszczenie Zbigniewa Ziobry w areszcie.
W 26 głosowaniach o zdjęcie immunitetu Ziobry Razem głosowało ZA. Te zarzuty muszą zostać wyjaśnione. Głosowanie nad aresztowaniem zanim Ziobro zostanie wezwany przez sąd to błąd i polityczny prezent dla Ziobry, który już robi z siebie ofiarę. Czas na to głosowanie będzie wtedy, kiedy Ziobro nie stawi się przed sądem. Razem do tego błędu nie przyłożyło ręki
— odpowiedział na ataki Mateusz Merta, rzecznik prasowy Razem.
Wątpliwe opinie medyczne
Decyzję w rozmowie z portalem polsatnews.pl skomentował Maciej Konieczny, poseł Razem.
Jestem przekonany, że jeżeli funkcjonariusza publicznego zamyka się bez procesu, a do tego jeszcze pojawiają się wątpliwe opinie medyczne, to nie jest standard procedowania w państwie prawa, za który byłbym w stanie podnieść rękę
— wskazał.
To jest oczywiste, że Ziobro powinien odpowiedzieć przed sądem, dlatego zagłosowaliśmy za postawieniem mu zarzutów w tym zakresie. Ale też nie uważam, żeby sprawie przysłużyło robienie ze Zbigniewa Ziobry męczennika. Niech stanie normalnie przed sądem
— dodał.
