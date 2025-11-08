Koordynator służb minister Tomasz Siemoniak po kompromitacji, do jakiej doprowadził premier Donald Tusk, próbuje szyć nową narrację w sprawie zakazu rozmów z prezydentem, jaki mieli otrzymać szefowie agencji. „Nikt ich nie ‘odwołał’, bo nigdy nie były uzgodnione” - napisał w mediach społecznościowych, dodając, że prezydent informacje otrzymywał od służb na piśmie. O treści przepisów, które powinny być zastosowane, przypomniał Siemoniakowi emerytowany funkcjonariusz służb. „Jasno definiują niezwłoczność przekazywania Prezydentowi RP informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa RP oraz …. wskazują kto (TU PREZYDENT) o tym decyduje” - napisał na platformie X Mariusz Kozłowski.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydencki minister przypomniał Tuskowi przepisy o ABW, AW i SKW. „Najgorsza jest w tym wszystkim postawa szefów służb”
Rzecznik prezydenta RP minister Rafał Leśkiewicz zauważył w mediach społecznościowych, że „pierwszy raz w historii III RP szefowie służb specjalnych nie przyjęli zaproszenia Prezydenta RP na spotkania dotyczące istotnych spraw związanych z bezpieczeństwem państwa”. To miał być efekt reprymendy, jakiej miał udzielić szefom służb premier Donalda Tusk, który nie chciał, aby przyszli na umówione wcześniej spotkanie z prezydentem Nawrockim. Leśkiewicz zareagował w ten sposób, na oburzenie koordynatora służb Tomasza Siemoniaka tym, że nie doszło do nominacji na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Miały one być omawiane właśnie na spotkaniu szefów służb z prezydentem. Siemoniak zdecydował się temat kontynuować. Stwierdził, że prezydent wywołał kryzys i wokół ściągania podległych premierowi szefów służb.
Wszystkich wzmożonych kwestią relacji prezydent-służby specjalne polityków PiS proszę choćby o jeden przykład indywidualnego spotkania prezydenta z szefem służby specjalnej w okresie grudzień 2023- lipiec 2025. Prezydent Andrzej Duda przestrzegał zasad i rozmawiał o sprawach służb specjalnych z premierem i/lub ministrem koordynatorem (za zgodą i wiedzą premiera). Nigdy nie było cienia wątpliwości, że odmówi podpisania awansów na pierwszy stopień oficerski, nawet jeśli relacje rząd -prezydent były trudne. Są sprawy, którymi się po prostu nie gra. Jego przedstawiciel pracował w kolegium do spraw służb specjalnych. A on sam na piśmie otrzymywał wszystkie właściwe dla jego rangi i odpowiedzialności niejawne informacje od służb. Tak samo otrzymuje je prezydent Karol Nawrocki. Wywoływanie nagłego kryzysu wokół ściągania podległych premierowi szefów służb specjalnych na indywidualne rozmowy z prezydentem (nikt ich nie „odwołał”, bo nigdy nie były uzgodnione) oraz blokowania awansów na pierwszy stopień oficerski absolutnie nie służy państwu
— napisał w mediach społecznościowych koordynator służb specjalnych minister Tomasz Siemoniak.
CZYTAJ TAKŻE: Przydacz prostuje kłamstwa obozu rządowego ws. służb specjalnych. „Prezydent nie odmówił nominacji dla oficerów SKW i ABW”
„Siemoniak powinien znać prawo”
Wywody Siemoniaka bardzo szybko spotkały się odpowiedzią osób, które nie tylko znają przepisy regulujące funkcjonowanie służb specjalnych, ale także same w nich pracowały. ustawy o ABW, SKW, AW i SWW w sposób jasny mówią o uprawnieniach prezydenta w zakresie pozyskiwania informacji od służb, które są mu niezbędne do prawidłowego wypełniania obowiązków zakresie troski o bezpieczeństwo. Ich brzmienie wprost przypomniał Siemoniakowi Mariusz Kozłowski, były funkcjonariusz służb.
Koordynator tajnych służb Tomasz Siemoniak POWINIEN znać prawo, które reguluje działalność służb za które odpowiada w imieniu Premiera. Wiec pomogę. Poniżej dwa zaczerpnięte z ustaw artykuły (obowiązujące od 23 lat - w przypadku ABW oraz od 19 lat - w przypadku SKW), które jasno definiują niezwłoczność przekazywania Prezydentowi RP informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa RP oraz …. wskazują kto (TU PREZYDENT) o tym decyduje:
z ustawy z 24.5. 2002 o ABW i AW
Art. 18:
1. Szefowie Agencji, każdy w zakresie swojej właściwości, przekazują niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów informacje mogące mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Szefowie Agencji, każdy w zakresie swojej właściwości, przekazują niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej informacje, o których mowa w ust. 1, w każdym przypadku, kiedy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej tak zdecyduje.
3. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą spraw objętych zakresem działania właściwego ministra, Szef Agencji przekazuje je temu ministrowi, chyba że Prezes Rady Ministrów zdecyduje inaczej.
ustawy z 9.6.2006 o SKW i SWW - Art. 19:
1. Szefowie SKW i SWW, każdy w zakresie swojej właściwości, powiadamiając Ministra Obrony Narodowej, przekazują niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów informacje mogące mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Szefowie SKW i SWW, każdy w zakresie swojej właściwości, przekazują niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej informacje, o których mowa w ust. 1, w każdym przypadku, kiedy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej tak zadecyduje.
3. Jeśli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą spraw objętych zakresem działania właściwego ministra, Szef SKW lub Szef SWW przekazuje je temu ministrowi, chyba że Prezes Rady Ministrów zadecyduje inaczej
— napisał w mediach społecznościowych Mariusz Kozłowski, były funkcjonariusz służb.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745277-siemoniak-sprowadzony-na-ziemie-ws-spotkania-szefow-sluzb
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.