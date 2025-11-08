Prezydent Karol Nawrocki podczas dzisiejszej wizyty w Kętrzynie zapewnił, że nie pozwoli zapomnieć o mniejszych, oddalonych od stolicy miastach. Wizyta prezydenta była częścią tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości odbywających się w tym mieście.
Prezydent Nawrocki podczas przemówienia na stadionie Granicy Kętrzyn powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że jest pierwszym prezydentem kraju, który po 1989 roku odwiedził to miasto.
I w kategoriach sportu, i zrównoważonego rozwoju nie pozwolę zapomnieć o Kętrzynie i woj. warmińsko-mazurskim
— powiedział i dodał, że z rozmysłem wybrał właśnie to miasto na wizytę związaną z celebrowaniem Święta Niepodległości.
Kętrzyn, cała Warmia i Mazury zasługują na wizytę głowy państwa
— dodał i otrzymał za to stwierdzenie gromkie brawa od zgromadzonych na stadionie.
Świętowanie niepodległości na sportowo
Kętrzynem rządzi burmistrz Karol Lizurej, który jest członkiem PO. Prezydent Nawrocki kilka razy podziękował burmistrzowi za zaproszenie i za świętowanie niepodległości na sportowo.
Wysyłamy na każdą imprezę zaproszenia do prezydenta, premiera, ministrów. Teraz pan prezydent odpowiedział i jestem tym bardzo mile zaskoczony. To naprawdę wielkie wydarzenie dla naszego miasta
— powiedział PAP Lizurej i dodał, że prezydent powiedział mu, że nie ma dla niego znaczenia partyjna przynależność burmistrza, za to zapytał, czy jako prezydent może w czymś miastu pomóc.
Wizyta prezydenta w Kętrzynie rozpoczęła się od złożenia kwiatów przy Pomniku w Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom – Obrońcom Ojczyzny 1939–1956.
Gdzie, jeśli nie w Kętrzynie, powiedzieć o tym i przypomnieć o tym, jak wiele musiało się stać, abyśmy mogli cieszyć się biało-czerwonymi flagami na tym placu, przy tym pomniku, abyśmy mogli używać języka polskiego, abyśmy mogli się modlić i dziękować Panu Bogu za naszą niepodległość
— powiedział.
„Na całych Mazurach polskość trwała”
Jak dodał, to „na całej Warmii, na całych Mazurach polskość trwała i Polacy zwracali się, jeszcze w średniowieczu i do polskich królów, o to, aby żyć na prawach Rzeczpospolitej”.
Chcieli być częścią Wielkiej Rzeczpospolitej, choć łatwo nie było
— podkreślił Nawrocki.
Kętrzyn to miasto szczególnie naznaczone historią - założone przez krzyżaków, potem w państwie pruskim, a w lasach na jego obrzeżu Adolf Hitler założył swoją wojenną kwaterę Wilczy Szaniec, z której przez ponad 800 dni dowodził II wojną światową.
Prezydent zaznaczył, że „pragnienia polskości i Polski w naszych sercach nie zabrała ani niemiecka okupacja po 1939 r., ani nie wybili nam z głowy naszej wolności Sowieci, którzy w 1945 r. zniszczyli miasto Kętrzyn, co nie było zupełnie potrzebne, ale zniszczyli, bo nie nieśli wolności, tylko nieśli kolejny system totalitarny”.
A my dziś tu jesteśmy – szczęśliwi, biało–czerwoni, w przeddzień rocznicy 11 listopada i naszej niepodległości
— mówił prezydent.
Prezydent fotografował się z Polakami
Po złożeniu kwiatów prezydent dłuższą chwilę fotografował się z ludźmi.
Potem przejechał na miejski stadion Granicy Kętrzyn i tam wręczał medale i nagrody uczestnikom biegów, którzy w ten sposób, na sportowo, czcili święto narodowe.
Granica Kętrzyn idzie w górę w rozgrywkach, słynie z zapaśników dobrych
— mówił prezydent, podkreślając, że zna ten klub sportowy i jego zawodników.
Dziękując za taką formę świętowania niepodległości, przypomniał, że w taki sposób była ona fetowana już w czasach międzywojnia.
Także na stadionie prezydent fotografował się z ludźmi i zawodnikami biorącymi udział w biegach.
11 listopada br. w Warszawie prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką wezmą udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.
