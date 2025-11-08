TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Ziobro z Budapesztu: Nie ma pieniędzy na onkologię, a są na swingersów. Patrzę na to z wielkim smutkiem i budzi się we mnie protest

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: wPolsce24.pl
autor: wPolsce24.pl

Nie ma pieniędzy na onkologię, a są pieniądze na swingersów i Tusk chce to wszystko przykryć politycznymi inscenizacjami jak stawianie mi zarzutów” - powiedział Zbigniew Ziobro w rozmowie z Telewizją wPolsce24.

CZYTAJ WIĘCEJ: Zaskoczenia nie ma. Sejmowa większość „za” uchyleniem immunitetu i wyrażeniem zgody na areszt wobec Zbigniewa Ziobry

Większość sejmowa, jak można się było tego spodziewać, w serii głosowań zagłosowała za uchyleniem immunitetu Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego. W oddzielnym głosowaniu wyraziła także zgodę na jego aresztowanie. Wcześniej wniosek prokuratury, która chce postawić mu 26 zarzutów, poparła komisja regulaminowa.

Budzi się we mnie protest”

Jak wskazał Zbigniew Ziobro w rozmowie z reporterem Telewizji wPolsce24 Szymonem Szeredą, „w wielu miejscach w Polsce pacjenci i to onkologiczni odsyłani są z kwitkiem”.

Zamykane są oddziały onkologiczne. Patrzę na to z wielkim smutkiem i budzi się we mnie protest, dlatego że sam miałem okazję poznać bardzo wielu ludzi dotkniętych taką chorobą. Czas w leczeniu ma tutaj ogromne znaczenie. A z drugiej strony ta władza lekką ręką wydaje pieniądze na jachty, łodzie motorowe, a nawet na swingersów czy inne wydatki, które się w głowie nie mieszczą

— mówił były minister sprawiedliwości.

Nie ma pieniędzy na onkologię, a są pieniądze na swingersów. Tusk chce to wszystko przykryć politycznymi inscenizacjami jak stawianie mi zarzutów

— dodał Zbigniew Ziobro.

CZYTAJ WIĘCEJ:

TYLKO U NAS. Pierwszy wywiad Ziobry po głosowaniu w Sejmie: Z mojego punktu widzenia to dobra decyzja. Wszystko wyszło na jaw

TYLKO U NAS. Ziobro: Zostałem na ten moment w Budapeszcie. Dowiedziałem się o wymierzonej we mnie prowokacji

Prof. Piotrowski jednoznacznie: Ziobro nie ma widoków na przyzwoity proces. Rozstrzygnięcie ukształtował już premier Tusk

tt/Telewizja wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych