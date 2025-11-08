„Nie ma pieniędzy na onkologię, a są pieniądze na swingersów i Tusk chce to wszystko przykryć politycznymi inscenizacjami jak stawianie mi zarzutów” - powiedział Zbigniew Ziobro w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
CZYTAJ WIĘCEJ: Zaskoczenia nie ma. Sejmowa większość „za” uchyleniem immunitetu i wyrażeniem zgody na areszt wobec Zbigniewa Ziobry
Większość sejmowa, jak można się było tego spodziewać, w serii głosowań zagłosowała za uchyleniem immunitetu Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego. W oddzielnym głosowaniu wyraziła także zgodę na jego aresztowanie. Wcześniej wniosek prokuratury, która chce postawić mu 26 zarzutów, poparła komisja regulaminowa.
„Budzi się we mnie protest”
Jak wskazał Zbigniew Ziobro w rozmowie z reporterem Telewizji wPolsce24 Szymonem Szeredą, „w wielu miejscach w Polsce pacjenci i to onkologiczni odsyłani są z kwitkiem”.
Zamykane są oddziały onkologiczne. Patrzę na to z wielkim smutkiem i budzi się we mnie protest, dlatego że sam miałem okazję poznać bardzo wielu ludzi dotkniętych taką chorobą. Czas w leczeniu ma tutaj ogromne znaczenie. A z drugiej strony ta władza lekką ręką wydaje pieniądze na jachty, łodzie motorowe, a nawet na swingersów czy inne wydatki, które się w głowie nie mieszczą
— mówił były minister sprawiedliwości.
Nie ma pieniędzy na onkologię, a są pieniądze na swingersów. Tusk chce to wszystko przykryć politycznymi inscenizacjami jak stawianie mi zarzutów
— dodał Zbigniew Ziobro.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— TYLKO U NAS. Pierwszy wywiad Ziobry po głosowaniu w Sejmie: Z mojego punktu widzenia to dobra decyzja. Wszystko wyszło na jaw
— TYLKO U NAS. Ziobro: Zostałem na ten moment w Budapeszcie. Dowiedziałem się o wymierzonej we mnie prowokacji
— Prof. Piotrowski jednoznacznie: Ziobro nie ma widoków na przyzwoity proces. Rozstrzygnięcie ukształtował już premier Tusk
tt/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745268-tylko-u-nas-zbigniew-ziobro-budzi-sie-we-mnie-protest
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.