WIDEO

Prezydent weźmie udział w Marszu Niepodległości! "Pokazać swoją jedność i miłość do ojczyzny - ponad wszelkimi podziałami"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Karol Nawrocki / autor: Fratria/X
Karol Nawrocki / autor: Fratria/X

Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada, na Marszu Niepodległości w Warszawie. Do zobaczenia” - zachęcił prezydent Karol Nawrocki w filmie opublikowanym dziś na platformie X. Dodał, że to okazja, by dać światu pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę.

Film opatrzony fotografiami z poprzednich edycji Marszu, w tym zdjęć przedstawiających prezydenta Nawrockiego, został podpisany: „Do zobaczenia na Marszu Niepodległości!”.

Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada, na Marszu Niepodległości w Warszawie. Do zobaczenia

— zachęcił w nagraniu prezydent.

Ponad wszelkimi podziałami”

Prezydent mówił, że Marsz Niepodległości „to już tradycyjne miejsce spotkania tysięcy Polaków 11 listopada”.

Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci, by z biało-czerwoną w dłoni świętować niepodległość oraz pokazać swoją jedność i miłość do ojczyzny - ponad wszelkimi podziałami

— podkreślił.

Jak dodał, w tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem „Jeden naród - silna Polska”.

To świetna okazja, abyśmy całemu światu dali pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni, dumni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę

— powiedział.

Tegoroczny Marsz Niepodległości rozpocznie się w Warszawie o godzinie 13.00 modlitwą na rondzie Dmowskiego. O godzinie 14.00 nastąpi jego otwarcie, odśpiewanie hymnu, a potem uczestnicy marszu ruszą w stronę błoni Stadionu Narodowego.

Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę 11 listopada stałą trasą: od ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błonia stadionu Narodowego.

CZYTAJ TEŻ:

Prezydent Nawrocki pójdzie w Marszu Niepodległości? „Spoglądamy na marsz i objęcie go patronatem przez Telewizję wPolsce24 z dużą sympatią”

Organizatorzy Marszu Niepodległości protestują przeciw zakazowi rac 11 listopada: To próba zepsucia Święta Niepodległości przez rząd

Trzaskowski zadrwił z wyborców? Stwierdził, że nie obiecywał swojego udziału w Marszu Niepodległości. „Nigdy nie padła twarda deklaracja”

maz/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych