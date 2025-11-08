„Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada, na Marszu Niepodległości w Warszawie. Do zobaczenia” - zachęcił prezydent Karol Nawrocki w filmie opublikowanym dziś na platformie X. Dodał, że to okazja, by dać światu pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę.
Film opatrzony fotografiami z poprzednich edycji Marszu, w tym zdjęć przedstawiających prezydenta Nawrockiego, został podpisany: „Do zobaczenia na Marszu Niepodległości!”.
— zachęcił w nagraniu prezydent.
„Ponad wszelkimi podziałami”
Prezydent mówił, że Marsz Niepodległości „to już tradycyjne miejsce spotkania tysięcy Polaków 11 listopada”.
Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci, by z biało-czerwoną w dłoni świętować niepodległość oraz pokazać swoją jedność i miłość do ojczyzny - ponad wszelkimi podziałami
— podkreślił.
Jak dodał, w tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem „Jeden naród - silna Polska”.
To świetna okazja, abyśmy całemu światu dali pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni, dumni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę
— powiedział.
Tegoroczny Marsz Niepodległości rozpocznie się w Warszawie o godzinie 13.00 modlitwą na rondzie Dmowskiego. O godzinie 14.00 nastąpi jego otwarcie, odśpiewanie hymnu, a potem uczestnicy marszu ruszą w stronę błoni Stadionu Narodowego.
Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę 11 listopada stałą trasą: od ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błonia stadionu Narodowego.
