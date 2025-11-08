„Co naprawdę w tych 26 oskarżeniach o przestępstwa jest? Zorganizowanie grupy przestępczej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Otóż chyba pierwszy raz na świecie jest pokazany przypadek grupy przestępczej jeszcze w dodatku zorganizowanej, która działała jawnie. Mnie się zawsze wydawało, że przestępcy działają w sposób tajny” – powiedział prezes Klubu Ronina Józef Orzeł w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Jolanta Hajdasz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stanisław Janecki, publicysta tygodnika „Sieci” oraz Aleksandra Jakubowska, publicystka.
Większość sejmowa, jak można się było tego spodziewać, w serii głosowań zagłosowała za uchyleniem immunitetu Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego. W oddzielnym głosowaniu wyraziła także zgodę na jego aresztowanie. Wcześniej wniosek prokuratury, która chce postawić mu 26 zarzutów, poparła komisja regulaminowa.
„Przestępcy działają w sposób tajny”
Józef Orzeł zapytał „co naprawdę w tych 26 oskarżeniach o przestępstwa jest”.
Mamy takie dwa, które warto przytoczyć. Zorganizowanie grupy przestępczej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Otóż chyba pierwszy raz na świecie jest pokazany przypadek grupy przestępczej jeszcze w dodatku zorganizowanej, która działała jawnie. Mnie się zawsze wydawało, że przestępcy działają w sposób tajny. Druga rzecz, ustawienie w tych zarzutach takiego wyrazu, że jeśli chodzi o kasę, to było to przywłaszczenie. Otóż z tych zarzutów wynika jasno, że te pieniądze były wydane nie na tę komórkę według śledczych, na którą się powinno. Nie z tej kieszonki do tej kieszonki, ale nic z tego nie przeszło przez prywatne kieszenie tych członków grupy przestępczej. Dlaczego formułuje się zarzuty, które każdemu inteligentnemu wydają się nieprawdziwe? Właśnie dlatego, żeby pokazać, że się to robi, czyli że się ma siłę używania fałszywych oskarżeń. To znaczy, że jesteśmy władzą, która się nie przejmuje prawem ani prawdą, tylko mówi wam: „Zamkniemy was, za co tylko będziemy chcieli”. Ciekawe, że coś sobie przywłaszczyli tylko, że niczego im w kieszonkach nie znaleźli
— wskazał prezes Klubu Ronina.
To jest zastraszenie przede wszystkim nie polityków z PiS-u, bo ci mam nadzieję, że się nie boją, nie po to zostali posłami. To jest zastraszenie ich wyborców i to o to chodzi. Czyli pan Tusk przygotowuje się do wyborów i chce po prostu mieć większość
— dodał Józef Orzeł.
