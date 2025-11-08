KOMENTARZE

Żurek groził Ziobrze przy zupie. Mocne komentarze: "Porażający poziom beztroski w tej durnocie", "Putiniada"; "Co za obrzydliwy typ"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Waldemar Żurek znalazł się w ogniu krytyki po swoich groźbach pod adresem Zbigniewa Ziobry. / autor: Fratria
Waldemar Żurek znalazł się w ogniu krytyki po swoich groźbach pod adresem Zbigniewa Ziobry. / autor: Fratria

Minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Waldemar Żurek nie krył radości z wyrażenia przez Sejm zgody na postawienie zarzutów i aresztowanie swojego poprzednika Zbigniewa Ziobry. Polityk, zamiast poważnie podejść do sprawy, to w nagraniu zamieszczonym w serwisie X, jedząc zupę, straszył byłego szefa MS więzieniem. Sprawa jest mocno komentowana w mediach społecznościowych. „Porażający poziom beztroski w tej durnocie…” - wskazała Marzena Nykiel, redaktor naczelna wPolityce.pl.

W światowym rankingu zup żurek nie jest jeszcze na pierwszym miejscu, więc zapraszamy pana do kraju. Po co jeść te ostre węgierskie gulasze, lepiej zróbmy tak, żeby polska zupa była pierwsza w rankingu. Jest naprawdę bardzo dobra. Podajemy ją także w aresztach śledczych i zakładach karnych

— mówi Żurek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych tuż po głosowaniach w Sejmie.

CZYTAJ TAKŻE: To minister czy słaby kabareciarz? Żurek przy zupie straszy Ziobrę więzieniem: „Podajemy ją w aresztach śledczych i zakładach karnych”

Oburzenie w sieci

Nagranie to jest mocno komentowane w mediach społecznościowych.

Porażający poziom beztroski w tej durnocie…

— wskazała Marzena Nykiel, redaktor naczelna wPolityce.pl.

Żuroprokuratorzy i żurosędziowie - do roboty! Premier Tusk czeka na II danie i deser!

— drwił Stanisław Żerko, publicysta.

Co za obrzydliwy typ

— ocenił Mariusz Staniszewski, publicysta.

Otwarcie drogi do postawienia zarzutów byłemu ministrowi sprawiedliwości to sytuacja bez precedensu w historii Polski. Sprawa jest naprawdę poważna. Ten pisany komunikat lepiej by wybrzmiał - i dla adresatów podziękowań i dla szerszego grona odbiorców - bez dodatkowych efektów.

— wskazała Bianka Mikołajewska, dziennikarka.

Obok poważnego aspektu sprawy to te bezbeckie filmiki z zupą dnia na stołówce (hehe żurek) PiS może przebić tylko ministrem o nazwisku Flak/Flaczek i filmikami z zajadaniem się flaczkami. Już widzę paru posłów z rolkami: „Flaczki, jak te które wyprujemy im po powrocie do władzy

— stwierdził Marcin Fijołek, dziennikarz Polsat News.

Putiniada. Hamulce puściły

— ocenił Jan Pawlicki, dziennikarz.

To jeszcze żurek czy już szurek?

— pytał Jan Kanthak, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Politycy uśmiechniętej koalicji, zamiast wziąć się do pracy przez ostatni tydzień bawią się w Makłowicza lub innego Okrasę. Polska tonie w długach, NFZ jest niewydolne, ale oni mają ważniejsze sprawy na głowie…

— zaznaczył Tomasz Grzelak, prezes okręgu sieradzkiego partii Nowa Nadzieja.

Poważne sprawy, poważny przekaz. Tylko Polski szkoda

— stwierdził Piotr Trudnowski, członek i były prezes Klubu Jagiellońskiego.

Młodzież powiedziałaby na to: „ale cringe”. Sprawiedliwość to oczywiście tak jak ją rozumie Waldemar Żurek. Ten rodzaj sprawiedliwości najwyraźniej traktuje, jak Mieczysław Moczar traktował Związek Radziecki, o którym mówił „Dla nas, dla partyjniaków Związek Radziecki jest naszą Ojczyzną, a granice nasze nie jestem w stanie dziś określić, dziś są za Berlinem, a jutro na Gibraltarze”. Metody też jakby z tych czasów, kiedy Mieczysław Moczar wypowiedział te słowa

— podkreśliło Stowarzyszenie „Ad Vocem”.

CZYTAJ TAKŻE: Żurek świętował decyzję Sejmu ws. Ziobry. Nagle podszedł do niego Kowalski: „Za dwa lata Trybunał Stanu”; „Jest pan draniem”

as/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych