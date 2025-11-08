„Pierwszą próbą, która by potwierdziła to, że istnieje zdolność do stworzenia koalicji po wyborach w 2027 roku między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją, jest stworzenie paktu senackiego” – mówiła publicystka Aleksandra Jakubowska w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Jolanta Hajdasz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stanisław Janecki, publicysta tygodnika „Sieci” oraz Józef Orzeł, prezes Klubu Ronina.
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, 30,4 proc. osób zagłosowałoby na KO, 27,6 proc. na PiS, a 15 proc. Konfederację - wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Poza podium, ale wciąż powyżej progu wyborczego - jak wynika z sondażu - znalazła się Lewica (6,7 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (5,5 proc.). Pozostałe ugrupowania odnotowały poparcie niższe niż 5 proc. - w przypadku PSL jest to 4,1 proc., Razem mogłoby liczyć na 4 proc., a Polska 2050 na 1,3 proc. 5,4 proc. osób na razie nie wie, na kogo zagłosuje.
Czy polska prawica się połączy?
Aleksandra Jakubowska zauważyła, że ludzie czasami boją się powiedzieć prawdę ankieterowi.
To samo mieliśmy w Stanach Zjednoczonych w czasie kampanii Trumpa, że te sondaże wynikały z tego, że ludzie się bali mówić ankieterom prawdę. Więc z jednej strony mówią ankieterom to, co im się wydaje, że powinni powiedzieć, ale z drugiej strony przychodzi ten moment, kiedy jest się samemu z kartką, z długopisem i wchodzi się za tę kotarę i wtedy już nikt człowieka nie kontroluje. Więc ja bym bardzo uważnie na te sondaże patrzyła i z drugiej strony też chciałam zauważyć, że wzrost KO, jeżeli on jest rzeczywiście realny, on się odbywa kosztem przystawek
— podkreśliła publicystka.
Zdaniem Aleksandry Jakubowskiej „pierwszą próbą, która by potwierdziła to, że istnieje zdolność do stworzenia koalicji po wyborach w 2027 roku między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją, jest stworzenie paktu senackiego”.
To jest chyba najmniej kontrowersyjna historia. Należy już po dwóch kadencjach odbić ten Senat, który po pierwsze powinien w ogóle zostać zlikwidowany, a po drugie jest szkodnikiem, idąc na rękę Donaldowi Tuskowi w każdej sprawie i również pewnie będzie blokował inicjatywy prezydenta, bo to Senat zatwierdza wniosek prezydenta o referendum. Myślę, że już teraz na tym etapie powinny zostać podjęte rozmowy
— dodała publicystka.
tt/Telewizja wPolsce24
