Czytaj więcej
Paweł Jabłoński wskazywał w mediach społecznościowych, że nie jest pewne, iż skradziony przez Niemców rękopis „Gaude, Mater Polonia” zostanie zwrócony. „Oczywiste? Nie dla Ministerstwa Kultury pod rządami Donalda Tuska” - skwitował były wiceminister spraw zagranicznych.

Paweł Jabłoński wskazywał, że w odpowiedzi na jego pytanie dot. rękopisu „Gaude, Mater Polonia” MKiDN nabrało wody w usta i wskazało, że „mają wątpliwości”.

To jest jednak szokujące – nawet jak na standardy tej ekipy. Pamiętacie sprawę rękopisu „Gaude, Mater Polonia” z pieczęciami Biblioteki Seminaryjnej w Płocku? W 1941 ukradli go Niemcy – a pod koniec 2023 r. rękopis znaleziono w berlińskiej Staatsbibliothek. Sprawa jest oczywista: niemieccy złodzieje ukradli naszą własność – bezcenny tekst naszej kultury – i mają psi obowiązek natychmiast go oddać

— napisał na X Jabłoński.

Oczywiste? Nie dla Ministerstwa Kultury pod rządami Donalda Tuska. Przed państwem jego nominaci: minister Marta Cienkowska i jej zastępca Maciej Wróbel. Zapytałem ich jakie konkretne działania podjęli, żeby ten skradziony rękopis odzyskać. I wiecie co mi właśnie odpowiedzieli? ŻE MAJĄ WĄTPLIWOŚCI. Serio

— dodał poseł PiS.

Szukanie dowodu…

Jabłoński wskazywał, że MKiDN szukać ma „niepodważalnego dowodu” autentyczności dokumentu.

Dopiero gdy znajdziemy NIEPODWAŻALNY DOWÓD, że rękopis jednej z najstarszych POLSKICH pieśni, z pieczęciami POLSKIEJ biblioteki jest naprawdę własnością POLSKI – dopiero wtedy pokornie poprosimy Niemców, żeby oddali to co ukradli. Ręce opadają… Podajcie to koniecznie dalej – nagłośnijmy tę sprawę. Niech jak najwięcej ludzi dowie się jak myślą i co robią ludzie, którzy rządzą dziś naszą ojczyzną

— podkreślił były wiceszef MSZ.

maz/X

