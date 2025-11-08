„Tusk celowo urządził igrzyska bezprawia z polowaniem na mnie, aby medialnie wyciszyć kryzys onkologii. Nie pozwólmy mu na to, media muszą alarmować, głośno dopominać się reakcji rządu, bo tym ludziom trzeba natychmiast pomóc” - napisał na platformie X Zbigniew Ziobro.
Wiceprezes PiS odniósł się do obecnych problemów w polskiej służbie zdrowia i powoływał się także na przykład własnej choroby.
Odmówienie chorym na raka pomocy medycznej to jak wyrok. Dla niektórych ten najtragiczniejszy. W leczeniu nowotworu liczy się każdy dzień, dosłownie. Wiem o tym dobrze, bo jako pacjent onkologiczny poznałem wiele dramatycznych historii
— zaznaczył b. minister sprawiedliwości.
„Przykrywanie problemów”
Zbigniew Ziobro ocenił, że jest ścigany przez Donalda Tuska, aby premier mógł tym samym przykryć problemy w polskiej onkologii.
Jak podaje prasa dzisiaj przekładane są operacje, terapie, bo NFZ nie ma pieniędzy na leczenie. Tusk celowo urządził igrzyska bezprawia z polowaniem na mnie, aby medialnie wyciszyć kryzys onkologii. Nie pozwólmy mu na to, media muszą alarmować, głośno dopominać się reakcji rządu, bo tym ludziom trzeba natychmiast pomóc. Bo walczą o życie
— napisał na X Zbigniew Ziobro.
