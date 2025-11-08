TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Marek Suski: Góra lodowa przed nami, a orkiestra gra i premier atakuje tych, którzy mówią: "Wpadniemy zaraz na tę górę"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Marek Suski / autor: Telewizja wPolsce24
Marek Suski / autor: Telewizja wPolsce24

Państwo polskie tonie. To jest trochę tak jak z Titanicem. Góra lodowa przed nami, a orkiestra gra i premier atakuje tych, którzy mówią: ‘Wpadniemy zaraz na tę górę lodową’” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Marek Suski.

Donald Tusk zaatakował na platformie X Karola Nawrockiego za to, że nie zachował się w oczekiwany przez niego sposób i nie podpisał wniosków o promocję na I stopień oficerski dla 136 osób. Prezydent w mocny sposób odpowiedział na atak premiera.

Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów

— stwierdził Donald Tusk.

Żeby być premierem, nie wystarczy wrzucanie postów na X 

— podkreślił Karol Nawrocki.

„Najlepszą obroną jest atak”

Do wymiany zdań między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim odniósł się na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Marek Suski.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych