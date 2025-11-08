„Państwo polskie tonie. To jest trochę tak jak z Titanicem. Góra lodowa przed nami, a orkiestra gra i premier atakuje tych, którzy mówią: ‘Wpadniemy zaraz na tę górę lodową’” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Marek Suski.
Donald Tusk zaatakował na platformie X Karola Nawrockiego za to, że nie zachował się w oczekiwany przez niego sposób i nie podpisał wniosków o promocję na I stopień oficerski dla 136 osób. Prezydent w mocny sposób odpowiedział na atak premiera.
Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów
— stwierdził Donald Tusk.
Żeby być premierem, nie wystarczy wrzucanie postów na X
— podkreślił Karol Nawrocki.
„Najlepszą obroną jest atak”
Do wymiany zdań między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim odniósł się na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Marek Suski.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745252-tylko-u-nas-marek-suski-panstwo-polskie-tonie