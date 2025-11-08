WIDEO I KOMENTARZE

Żałosne zachowanie. Tusk szydzi z Ziobry: Ulubiony film? To oczywiste. „Gwiezdne wojny. Powrót Jedi". Niech moc będzie z wami

Premier Donald Tusk opublikował dziś w mediach społecznościowych krótki filmik, w którym wskazał, że jego ulubionym filmem są „Gwiezdne wojny” George’a Lucasa, a szczególnie część VI zatytułowana „Powrót Jedi”. Trudno oprzeć się wrażeniu, że infantylne zachowanie szefa rządu jest szyderstwem niskiego lotu, wymierzonym w przebywającego na Węgrzech Zbigniewa Ziobrę.

Na nagraniu widać, jak szef rządu siedzi przed telewizorem, jedząc popcorn. Na ekranie pojawia się tytuł filmu.

Zaczyna się! Napisał do mnie Michał z liceum filmowego z pytaniem o mój ulubiony film. To oczywiste! „Gwiezdne Wojny”. A która część? No, wiadomo. „Powrót Jedi”. Niech moc będzie z wami

— mówi premier w nagraniu.

Imperium kontratakuje. Chwilowo”

Infantylne nagranie premiera zostało dosadnie skrytykowane przez internautów w mediach społecznościowych.

Nie, to dopiero Imperium kontratakuje. Czas mroku, gdy ciemna strona mocy rośnie w siłę, a Tusk buduje swoją drugą Gwiazdę Śmierci z prokuratury, sądów i mediów – wydaje mu się, że nikt już nie powstanie. Ale to tylko cisza przed burzą. Rebelianci nie śpią. Prawo powróci, a wraz z nim ci, którzy wierzą w Polskę wolną od strachu i kłamstwa koalicji 13 grudnia. Powrót Jedi dopiero nastąpi

— napisał Marcin Romanowski.

Tusk do dymisji

— podkreślił Stanisław Karczewski.

„Gdy raz wejdziesz na ciemną ścieżkę, na zawsze będzie ona dominować nad twoim przeznaczeniem. Pochłonie cię”. Yoda

— podkreślił.

Imperium kontratakuje. Chwilowo

— ocenił Paweł Szrot.

Nawet potrafi zamienić Powrót Jedi w spot wyborczy. PR jak z Hollywood, efekty specjalne jak z Brukseli, tylko scenariusz bez zakończenia, a rozwiązań problemów jak nie było, tak nie ma

— zaznaczył Michał Kowalski.

Gdzie trzymasz te buciory?

— zwracała uwagę Emilia Kamińska.

