Premier Donald Tusk opublikował dziś w mediach społecznościowych krótki filmik, w którym wskazał, że jego ulubionym filmem są „Gwiezdne wojny” George’a Lucasa, a szczególnie część VI zatytułowana „Powrót Jedi”. Trudno oprzeć się wrażeniu, że infantylne zachowanie szefa rządu jest szyderstwem niskiego lotu, wymierzonym w przebywającego na Węgrzech Zbigniewa Ziobrę.
Na nagraniu widać, jak szef rządu siedzi przed telewizorem, jedząc popcorn. Na ekranie pojawia się tytuł filmu.
Zaczyna się! Napisał do mnie Michał z liceum filmowego z pytaniem o mój ulubiony film. To oczywiste! „Gwiezdne Wojny”. A która część? No, wiadomo. „Powrót Jedi”. Niech moc będzie z wami
— mówi premier w nagraniu.
„Imperium kontratakuje. Chwilowo”
Infantylne nagranie premiera zostało dosadnie skrytykowane przez internautów w mediach społecznościowych.
Nie, to dopiero Imperium kontratakuje. Czas mroku, gdy ciemna strona mocy rośnie w siłę, a Tusk buduje swoją drugą Gwiazdę Śmierci z prokuratury, sądów i mediów – wydaje mu się, że nikt już nie powstanie. Ale to tylko cisza przed burzą. Rebelianci nie śpią. Prawo powróci, a wraz z nim ci, którzy wierzą w Polskę wolną od strachu i kłamstwa koalicji 13 grudnia. Powrót Jedi dopiero nastąpi
— napisał Marcin Romanowski.
Tusk do dymisji
— podkreślił Stanisław Karczewski.
„Gdy raz wejdziesz na ciemną ścieżkę, na zawsze będzie ona dominować nad twoim przeznaczeniem. Pochłonie cię”. Yoda
— podkreślił.
Imperium kontratakuje. Chwilowo
— ocenił Paweł Szrot.
Nawet potrafi zamienić Powrót Jedi w spot wyborczy. PR jak z Hollywood, efekty specjalne jak z Brukseli, tylko scenariusz bez zakończenia, a rozwiązań problemów jak nie było, tak nie ma
— zaznaczył Michał Kowalski.
Gdzie trzymasz te buciory?
— zwracała uwagę Emilia Kamińska.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745251-zalosne-tusk-szydzi-z-ziobry-ulubiony-film-powrot-jedi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.