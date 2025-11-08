Upolitycznionemu stowarzyszeniu sędziowskiemu „Themis” nie spodobały się słowa znanego konstytucjonalisty prof. Ryszarda Piotrowskiego. Prawnik w sposób jednoznaczny stwierdził na antenie Polsat News, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces, ponieważ werdykt wydał już premier Donald Tuska, a sądy zaczynają być podporządkowywane władzy wykonawczej. „W naszej ocenie Pan Profesor Ryszard Piotrowski sprzeniewierzył się złożonemu w przeszłości ślubowaniu doktorskiemu i stał się pracownikiem nauki na usługach polityków” - głosi stanowisko sędziów zrzeszonych w „Themis”.
CZYTAJ TAKŻE: Prof. Piotrowski jednoznacznie: Ziobro nie ma widoków na przyzwoity proces. Rozstrzygnięcie ukształtował już premier Tusk
Wczoraj Sejm uchylił immunitet i zgodził się na aresztowanie posła Zbigniewa Ziobro, który od lat walczy o życie z nowotworem. Nielegalnie przejęta prokuratura twierdzi, że kierując grupą przestępczą, przywłaszczył miliony z Funduszu Sprawiedliwości. Kuriozalność 26 zarzutów prokuratury polega na tym, że Ziobro nie wziął dla siebie ani złotówki z tych pieniędzy, lecz przekazał fundusze zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. organizacjom, które pomagały ofiarom przestępstw.
Prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, na antenie Polsat News stwierdził, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce.
A jakie on ma widoki na przyzwoity proces? Nie ma, dlatego że w jego sprawie rozstrzygnięcie już się ukształtowało, wydał je Prezes Rady Ministrów. Mamy do czynienia z działaniami w obrębie sądownictwa, które podporządkowują je rządowi, w szczególności dotyczące losowego przydziału spraw Mamy rozmaite przykłady świadczące o tym, że sędziowie mogą wyprawiać najdziksze swawole
— powiedział prof. Ryszard Piotrowski. Przed kilkoma dniami Donalda Tusk w swoim wpisie na X jednoznacznie wyraził swoje oczekiwanie, że Ziobro ma trafić do aresztu. Tusk stwierdzając „Albo w areszcie, albo w Budapeszcie”, sprowokował ostrą odpowiedź Zbigniewa Ziobro: „Najpóźniej za dwa lata pakuj manatki - albo do Berlina, albo za kratki”. Z kolei minister finansów Andrzej Domański, dzień przed głosowaniem w Sejmie stwierdził publicznie, że to są „chwile, dla których się żyje”.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Mec. Markiewicz: Ziobro nie ma żadnej gwarancji, że będzie potraktowany zgodnie z obowiązującym prawem
Teraz im się nie podoba
Szczere stanowisko prof. Piotrowskiego, nie spodobało się upolitycznionemu stowarzyszeniu sędziów „Themis”, które uderzyło w cenionego konstytucjonalistę.
Stoimy na stanowisku, że każdy z nas ma prawo do głoszenia swoich poglądów w ważnych kwestiach społecznych. Nie zwalnia to jednak nikogo od rozwagi w prezentowaniu poglądów i zachowaniu elementarnej prawdy swojej wypowiedzi. Osoby publiczne, w tym pracownicy naukowi ponoszą szczególną odpowiedzialność za głoszone przez siebie w przestrzeni publicznej tezy. Pan Profesor Ryszard Piotrowski nie uznał za stosowne uzasadnić swoich tez o braku możliwości przeprowadzenia przyzwoitego procesu w sprawie przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. W naszej ocenie Pan Profesor Ryszard Piotrowski sprzeniewierzył się złożonemu w przeszłości ślubowaniu doktorskiemu i stał się pracownikiem nauki na usługach polityków. Co przyjmujemy ze zdziwieniem i żalem pamiętając jak w przeszłości stał on w obronie zachowań etycznych i zasad konstytucyjnego państwa prawa
— czytamy w opublikowanym w mediach społecznościowych stanowisku „Themis”
Gdy prof. Piotrowski krytykował PiS to dobrze mówił, a gdy krytykuje ekipę Tuska to sprzeniewierza się ślubowaniu doktorskiemu. Tacy są to „apolityczni” sędziowie z „Themis”
— czytamy w jednym z komentarzy na X dotyczącym opinii „Themis”.
CZYTAJ TAKŻE: Co za podłość! Andrzej Domański o głosowaniu ws. Zbigniewa Ziobry: Są takie chwile, dla których się żyje, dla takich chwil warto być w polityce
Nie tak dawno stowarzyszenie sędziów „Themis” obnażyło prawdziwe motywy, jakie stały za nominacją dla Żurka, publikując kontrowersyjny wpis z przekopiowanym cytatem z publikacji Oko.press, który został jednak usunięty. „Nominacja sędziego Waldemara Żurka nie jest przypadkowa. Premier Tusk postawił na wojownika, który stanie do walki z PiS i prezydentem Nawrockim”.
Działania podejmowane przez obecne Ministerstwo Sprawiedliwości stanowią atak na niezależność sądownictwa. Mają wytworzyć efekt mrożący i uczynić sędziów potulnymi władzy. Jako sędzia mam jednak ma dzieję, że te naciski, o których mówi prof. Ryszard Piotrowski na antenie Polsat News będą nieskuteczne, bo w tym wszystkim najważniejsze jest dobro obywateli
— skomentowała wpis „Themis” sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.
Telewizja wPoslce24 rozmawiała ze Zbigniewem Ziobro tuż po głosowaniu w Sejmie.
Z mojego punktu widzenia to dobra decyzja, dlatego że prawda jest najważniejsza. Wszystko wyszło na jaw. Wiemy, że jest to ustawka, wiemy, że Tusk już kilka dni temu powiedział, że będę aresztowany i do tego prowadził bezprawne, nielegalne zmiany
— oświadczył były minister sprawiedliwości, który obecnie przebywa na Węgrzech.
CZYTAJ TAKŻE:
— Igrzyska Tuska trwają! ABW dostała zadanie ścigania Ziobry. Ma zatrzymać b. szefa MS i przymusowo doprowadzić do prokuratury
— TYLKO U NAS. Pierwszy wywiad Ziobry po głosowaniu w Sejmie: Z mojego punktu widzenia to dobra decyzja. Wszystko wyszło na jaw
— Themis obnażyło swoje związki polityczne. Stowarzyszenie nawołuje Żurka do walki z PiS i Nawrockim. Wpis już usunięto. „Pacynki władzy”
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745245-themis-uderzylo-w-prof-piotrowskiego-za-slowa-o-ziobrze
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.