Wczoraj Sejm większością Koalicji 13 grudnia poparł zniesienie immunitetu Zbigniewa Ziobry, w oddzielnym głosowaniu wyraził też zgodę na jego aresztowanie. Teraz zatrzymaniem i przymusowym doprowadzeniem jednego z liderów opozycji przed oblicze zarządzanej przez Waldemara Żurka prokuratury ma się zająć… Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Marszałek Sejmu RP przekazał Prokuraturze Krajowej uchwały Sejmu zezwalające na pociągnięcie posła Zbigniewa Z. do odpowiedzialności karnej, jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie
— napisał na platformie X Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, złośliwie nazywając byłego ministra sprawiedliwości „Zbigniewem Z.”, chociaż Ziobro nie usłyszał jeszcze zarzutów.
Prokurator wydał już postanowienie o przedstawieniu Zbigniewowi Z. zarzutów popełnienia 26 przestępstw oraz postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu. Wykonanie tego postanowienia zostało powierzone funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę Państwu przekazać*
— podał Dobrzyński.
Tymczasem Zbigniew Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech. Czy zatem rząd Donalda Tuska w swoim pragnieniu zemsty będzie domagał się od ABW, by w pościgu za Zbigniewem Ziobrą udała się na Węgry? To byłoby kolejne bardzo poważne złamanie prawa przez Koalicję 13 grudnia, tym razem w skali międzynarodowej.
