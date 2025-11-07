„Podejmę takie decyzje, które będą dobre dla zwycięstwa. I takie będę decyzję, które uznam, że spowodują, że Tusk okaże się tym, kim jest - złym człowiekiem, przestępcą, człowiekiem nieudolnym” - powiedział w rozmowie z telewizją wPolsce24 Zbigniew Ziobro. Dzisiaj w Sejmie odbyły się głosowania, w których najpierw pozbawiono go immunitetu, a następnie wyrażono zgodę na jego aresztowanie.
CZYTAJ WIĘCEJ: Zaskoczenia nie ma. Sejmowa większość „za” uchyleniem immunitetu i wyrażeniem zgody na areszt wobec Zbigniewa Ziobry
Polowanie na Ziobrę
Sejm uchylił immunitet posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS.
Wcześniej - w czwartek - za uchyleniem immunitetu politykowi PiS opowiedziała się sejmowa komisja regulaminowa. W piątek, w serii 26 głosowań, Sejm zagłosował nad uchyleniem Ziobrze immunitetu, by prokuratura mogła postawić mu 26 zarzutów. W głosowaniach za uchyleniem immunitetu w odniesieniu do poszczególnych czynów opowiadało się od 248 do 261 posłów, a przeciw było od 184 do 197 posłów. Maksymalnie do kilkunastu posłów wstrzymywało się od głosu.
Co dalej?
Były minister sprawiedliwości w rozmowie z redaktorem wPolsce24 Szymonem Szeredą odpowiedział na pytanie, czy będąc na Węgrzech będzie składał wniosek o azyl.
Jest faktem niewątpliwym, że przeszedłem niezwykle ciężką formę choroby nowotworowej i właśnie miałem teraz mieć kolejne badania
— powiedział.
Miałem mieć teraz badania na onkologii w Brukseli, które nie dojdą do skutku w tej sytuacji prawdopodobnie. Bardzo szanując troskę moich przyjaciół, rodziny, mamy i wszystkich bliskich, teraz poznaje się, kto jest kim… Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy walczyli o prawdę. Wygramy, to są kłamstwa, to jest junta, to jest reżim liberalno-lewicowy
— zaznaczył.
Podejmę takie decyzje, które będą dobre dla zwycięstwa. I takie będę decyzję, które uznam, że spowodują, że Tusk okaże się tym, kim jest - złym człowiekiem, przestępcą, człowiekiem nieudolnym
— dodał.
kk/TV wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745231-tylko-u-nas-jaki-plan-ma-zbigniew-ziobro
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.