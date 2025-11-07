TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Powrót do Polski? Azyl na Węgrzech? Jaki plan ma Zbigniew Ziobro? "Podejmę takie decyzje, które będą dobre dla zwycięstwa"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Podejmę takie decyzje, które będą dobre dla zwycięstwa. I takie będę decyzję, które uznam, że spowodują, że Tusk okaże się tym, kim jest - złym człowiekiem, przestępcą, człowiekiem nieudolnym” - powiedział w rozmowie z telewizją wPolsce24 Zbigniew Ziobro. Dzisiaj w Sejmie odbyły się głosowania, w których najpierw pozbawiono go immunitetu, a następnie wyrażono zgodę na jego aresztowanie.

CZYTAJ WIĘCEJ: Zaskoczenia nie ma. Sejmowa większość „za” uchyleniem immunitetu i wyrażeniem zgody na areszt wobec Zbigniewa Ziobry

Polowanie na Ziobrę

Sejm uchylił immunitet posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS.

Wcześniej - w czwartek - za uchyleniem immunitetu politykowi PiS opowiedziała się sejmowa komisja regulaminowa. W piątek, w serii 26 głosowań, Sejm zagłosował nad uchyleniem Ziobrze immunitetu, by prokuratura mogła postawić mu 26 zarzutów. W głosowaniach za uchyleniem immunitetu w odniesieniu do poszczególnych czynów opowiadało się od 248 do 261 posłów, a przeciw było od 184 do 197 posłów. Maksymalnie do kilkunastu posłów wstrzymywało się od głosu.

Co dalej?

Były minister sprawiedliwości w rozmowie z redaktorem wPolsce24 Szymonem Szeredą odpowiedział na pytanie, czy będąc na Węgrzech będzie składał wniosek o azyl.

Jest faktem niewątpliwym, że przeszedłem niezwykle ciężką formę choroby nowotworowej i właśnie miałem teraz mieć kolejne badania

— powiedział.

Miałem mieć teraz badania na onkologii w Brukseli, które nie dojdą do skutku w tej sytuacji prawdopodobnie. Bardzo szanując troskę moich przyjaciół, rodziny, mamy i wszystkich bliskich, teraz poznaje się, kto jest kim… Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy walczyli o prawdę. Wygramy, to są kłamstwa, to jest junta, to jest reżim liberalno-lewicowy

— zaznaczył.

Podejmę takie decyzje, które będą dobre dla zwycięstwa. I takie będę decyzję, które uznam, że spowodują, że Tusk okaże się tym, kim jest - złym człowiekiem, przestępcą, człowiekiem nieudolnym

— dodał.

kk/TV wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych