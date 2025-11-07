Razem nie wzięło udziału w głosowaniu nad aresztem dla Ziobry. Śmiszek atakuje: "Kiedyś prawdziwa Lewica, dziś PiSowska"

Krzysztof Śmiszek zaatakował Partię Razem po głosowaniu ws. zgody na areszt dla Zbigniewa Ziobry. / autor: Fratria

Partia Razem zdezerterowała ws. zatrzymania Ziobry. To efekt światłej myśli ideologiczno-liderskiej Poli Matysiak? Kiedyś prawdziwa Lewica, dziś PiSowska” - zaatakował Partię Razem europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek.

Wszyscy posłowie Razem nie wzięli udziału w głosowaniu nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego, posła PiS.

To, że politycy formacji, która nie wchodzi w skład w koalicji 13 grudnia, ośmielili się nie brać udział w szopce związanej z desperackim polowaniem na Zbigniewa Ziobrę, doprowadziło do ataku na tę formację ze strony europosła Nowej Lewicy Krzysztofa Śmiszka, który postanowił wykorzystać tę sprawę do krytykowania formacji, która w przeszłości startowała z Nową Lewicą na wspólnych listach, a która obecnie nie chce mieć nic wspólnego z działalnością rządu.

Partia Razem zdezerterowała ws. zatrzymania Ziobry. To efekt światłej myśli ideologiczno-liderskiej Poli Matysiak?

— pytał.

Kiedyś prawdziwa Lewica, dziś PiS-owska

— grzmiał.

