„Partia Razem zdezerterowała ws. zatrzymania Ziobry. To efekt światłej myśli ideologiczno-liderskiej Poli Matysiak? Kiedyś prawdziwa Lewica, dziś PiSowska” - zaatakował Partię Razem europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek.
Wszyscy posłowie Razem nie wzięli udziału w głosowaniu nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego, posła PiS.
To, że politycy formacji, która nie wchodzi w skład w koalicji 13 grudnia, ośmielili się nie brać udział w szopce związanej z desperackim polowaniem na Zbigniewa Ziobrę, doprowadziło do ataku na tę formację ze strony europosła Nowej Lewicy Krzysztofa Śmiszka, który postanowił wykorzystać tę sprawę do krytykowania formacji, która w przeszłości startowała z Nową Lewicą na wspólnych listach, a która obecnie nie chce mieć nic wspólnego z działalnością rządu.
Partia Razem zdezerterowała ws. zatrzymania Ziobry. To efekt światłej myśli ideologiczno-liderskiej Poli Matysiak?
— pytał.
Kiedyś prawdziwa Lewica, dziś PiS-owska
— grzmiał.
