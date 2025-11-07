Pojawiają się alarmujące doniesienia na temat działań premiera Donalda Tuska, który miał zabronić szefom służb wzięcia udziału w spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim. „Uniemożliwianie tego, odcinanie prezydenta i jego instytucji (Kancelaria, BBN) od obiegu informacji to groźny brak profesjonalizmu, a być może coś więcej: zaburzanie prawidłowego funkcjonowania i służb i głowy państwa, skutkujące obniżeniem bezpieczeństwa państwa. Wystarczający powód do dymisji odpowiedzialnych za to” - wskazał Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu, w serwisie X.
Tomasz Żółciak, dziennikarz portalu Money.pl przedstawił kulisy działań premiera Donalda Tuska wymierzonych w prezydenta Karola Nawrockiego.
Prezydent miał zaprosić szefów służb: Stróżyka i Syrysko. Termin umówiony, ale panowie mieli być zawróceni przez Donalda Tuska, Pałac zaskoczony, o niczym miał nie być powiadomiony. Idzie info, że prezydent nie jest uprawniony do wzywania szefów służb i że to premier Donald Tusk będzie przekazywał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, co uzna za stosowne. Pałac się wkurzył i ponoć miał nie eskalować, ale jednak informuje o blokowaniu nominacji, skoro szefowie służb nie współpracują (Sławomir Cenckiewicz już oświadczył w odp. na mój wpis, że nie o niego stricte się tu rozchodzi)
— wskazał.
W odpowiedzi premier Donald Tusk nagrywa filmik, a prezydent Karol Nawrocki odpowiada swoim. W efekcie 136 osób ma zablokowane nominacje. Wojna wchodzi na wyższy level - dotyczy już nie tylko poświadczeń Sławomira Cenckiewicza, ale również tego, czy głowa państwa może rozmawiać/cokolwiek ustalać z szefami służb
— zaznaczył.
Pokrywające się doniesienia
Doniesienia te skomentował Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji.
Pokrywa się to z moim stanem wiedzy. Premier paraliżuje prawidłowe pełnienie swoich zadań przez szefów służb specjalnych. Spotkania szefów służb z prezydentem, przekazywanie raportów, odpowiadanie na pytania to ELEMENTARZ prawidłowej współpracy w państwie demokratycznym
— ocenił.
Uniemożliwianie tego, odcinanie prezydenta i jego instytucji (Kancelaria, BBN) od obiegu informacji to groźny brak profesjonalizmu, a być może coś więcej: zaburzanie prawidłowego funkcjonowania i służb i głowy państwa, skutkujące obniżeniem bezpieczeństwa państwa. Wystarczający powód do dymisji odpowiedzialnych za to
— dodał.
O co chodzi?
Premier Tusk zamieścił na portalu X nagranie, w którym zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak ocenił, to „dalszy ciąg wojny prezydenta z polskim rządem”.
Do sprawy – również w nagraniu na X – odniósł się prezydent RP. Powiedział, że „Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem RP”.
Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium ds. służb specjalnych. Odwołano 4 moje spotkania z szefami służb – to właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski; miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich
— powiedział Nawrocki.
Siemoniak dementuje
Informacje te zdementował w mediach społecznościowych Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.
To nieprawda, że służby specjalne nie przekazują informacji prezydentowi. Otrzymuje on tak samo, jak poprzednicy, stosowne informacje, podobnie jak uprawnieni urzędnicy jego kancelarii
— oświadczył w serwisie X.
Przekonywał, że „współpracę prezydenta ze służbami specjalnymi regulują przepisy, które nie przewidują indywidualnych odpraw prezydenta z szefem służby”.
Pisał, że „obok przekazywanych dokumentów formą współpracy prezydenta ze służbami jest Kolegium do spraw Służb Specjalnych, w którym zasiadają przedstawiciele prezydenta i BBN”. Jak zaznaczył, „nigdy nie odmówiono im jakichkolwiek informacji”.
Podkreślił, że „jedynym przełożonym szefów służb specjalnych jest premier”.
Nie ma trybu wzywania podwładnych premiera przez inny organ państwowy
— zaznaczył minister.
as/X/PAP
