„Nie wyślę jakichś oddziałów komandosów do Budapesztu, przecież wiecie o tym, że tak to nie działa. Kiedy będzie taka możliwość, o tym będzie decydowała prokuratura, służby tu nie mają nic do rzeczy” - mówił premier Donald Tusk w rozmowie z mediami po serii głosowań Sejmu ws. Zbigniewa Ziobry. Politycy koalicji 13 grudnia doprowadzili do wyrażenia zgody na aresztowanie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości i byłego Prokuratora Generalnego.
Donald Tusk w rozmowie z mediami zabrał głos na temat decyzji Sejmu ws. pociągnięcia do odpowiedzialności i zgody na aresztowanie Zbigniewa Ziobry.
Nie ma się z czego cieszyć, bo to wcale fajnie nie wygląda, ale z punktu widzenia interesów polskiej demokracji i takiej kondycji polskiego też systemu politycznego, to bardzo ważne, żeby Polacy zobaczyli, że bardzo krętą drogą, to dużo czasu zajęło, ale że rozliczenia stają się faktem
— powiedział.
Azyl dla Ziobry
Następnie przeszedł on do kwestii tego, czy Zbigniew Ziobro będzie ubiegał się o azyl polityczny.
Czy Zbigniew Ziobro będzie ubiegał się o azyl polityczny? Nie siedzę w głowie pana Ziobry. Nie wiem. Myślę, że dla wszystkich byłoby lepiej, także dla niego, na końcu też dla niego byłoby lepiej, gdyby stanął przed polską prokuraturą i przed polskim sądem
— mówił.
W końcu to on jest jednym z autorów tych no nie sloganów, tylko właściwie sensownych rzeczy, że po to mamy prokuraturę, sądy, a dzięki także mojej pracy naprawdę sądy i prokuratora są dzisiaj niezależne, ze wszystkimi tego pozytywnymi i dla mnie także czasami negatywnymi konsekwencjami. Warto, żebyście państwo może wiedzieli, że za czasów, kiedy jestem premierem, moi ministrowie są przesłuchiwani wielokrotnie przez prokuraturę i nikt nie robi z tego żadnej… Nie wpada w histerię
— przekonywał.
Nie wyślę jakichś oddziałów komandosów do Budapesztu, przecież wiecie o tym, że tak to nie działa. Kiedy będzie taka możliwość, o tym będzie decydowała prokuratura, służby tu nie mają nic do rzeczy
— kontynuował.
Głosowania Konfederacji
Tusk nawiązał także do polityków Konfederacji. Wszyscy oni zagłosowali przeciw wyrażeniu zgody na areszt wobec Zbigniewa Ziobry, ale w niektórych głosowaniach nad poszczególnymi zarzutami, z których były szef MS miałby być pociągnięty do odpowiedzialności, głosowali „za” lub wstrzymywali się od głosu.
Nie wiem czy słyszeliście ten okrzyk. Konfederacja i KO jedno zło, krzyczeli posłowie PiS-u. Nawet posłowie Konfederacji nie mieli wątpliwości, że minister Ziobro powinien odpowiadać przed prokuraturą i sądem za rzeczy, których się dopuścił
— stwierdził.
