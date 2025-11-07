„Z mojego punktu widzenia to dobra decyzja, dlatego że prawda jest najważniejsza. Wszystko wyszło na jaw. Wiemy, że jest to ustawka, wiemy, że Tusk już kilka dni temu powiedział, że będę aresztowany i do tego prowadził bezprawne, nielegalne zmiany” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Zbigniew Ziobro tuż po głosowaniu, w którym Sejm zdecydował o odebraniu b. ministrowi sprawiedliwości immunitetu oraz wyraził zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS.
Tu chodzi o zemstę, o politykę i prawdę. Oni boją się prawdy. Prawda i wolność wrócą do Polski, ale to nie będzie dobra wiadomość dla tych, którzy dzisiaj prą do kolejnych przestępstw, bo ten „akt oskarżenia” to jest zespół kłamstw i manipulacji. To jest przęstepstwo. Prokuratorzy, którzy są w to zaangażowani, to są siepacze Tuska, którzy poprzez kłamstwo usiłują stworzyć kłamliwą narrację
— powiedział.
Ta sprawa pokazuje jak w soczewce o co tutaj chodzi. Mamy do czynienia z grupą przestępczą, szajką, która dzisiaj rządzi Polską
— dodał.
Szaleństwo z nienawiści
Zbigniew Ziobro ocenił, że mamy do czynienia ze schematem działań prokuratorów z czasów lat 50-tych.
Dzisiaj nie mogą strzelać w głowę, ale żądanie 25 lat więzienia i wmawianie, że Prokurator Generalny, minister sprawiedliwości jest szefem zorganizowanej przestępczości dlatego, że m.in. chciał przelać 14 milionów na remont Prokuratury Krajowej i gdyby nie została wyremontowana, to wiatr by hulał i prokuratorzy w dużo gorszych warunkach, by pracowali i prokuratura by finansowo traciła, bo musiałaby jeszcze przez rok wynajmować to od innej instytucji, to jest po prostu szaleństwo
— zaznaczył.
To pokazuje szaleństwo z nienawiści. Zemsta, nienawiść, ale też strach i ten strach będzie rósł w miarę upływu czasu. I przyjdzie wolność. (…) Wolność i prawda nas wyzwoli
— wskazał.
Decyzja Ziobry
Były szef MS został zapytany, czy podjął już decyzję na temat tego, co zrobi.
Jest faktem niewątpliwym, że przeszedłem niezwykle ciężką formę choroby nowotworowej i właśnie miałem teraz mieć kolejne badania
— powiedział.
Miałem mieć teraz badania na onkologii w Brukseli, które nie dojdą do skutku w tej sytuacji prawdopodobnie. Bardzo szanując troskę moich przyjaciół, rodziny, mamy i wszystkich bliskich, teraz poznaje się, kto jest kim… Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy walczyli o prawdę. Wygramy, to są kłamstwa, to jest junta, to jest reżim liberalno-lewicowy
— zaznaczył.
Tusk jest królem złodziei. Wokół Tuska jest grupa złodziei, malwersantów, którzy dopuszczali się ciężkich, kryminalnych przestępstw, często sięgających setek milionów złotych, które wykraczają poza wyobrażania Polaków. Sam Tusk był przedmiotem naszego badania, czy nie przyjmował łapówek korupcyjnych. (…) On o tym zapewne wie i dlatego w sposób szczególny mnie nienawidzi, ale ta nienawiść obróci się przeciwko niemu
— zaznaczył.
Co zrobi Ziobro?
Zbigniew Ziobro został zapytany o to, czy złoży wniosek o azyl.
Podejmę takie decyzje, które będą dobre dla zwycięstwa. I takie będę decyzję, które uznam, że spowodują, że Tusk okaże się tym, kim jest - złym człowiekiem, przestępcą, człowiekiem nieudolnym
— wskazał.
To jest niebywały skandal, że Tusk tego rodzaju igrzyskami ukrywa fakt blokowania pieniędzy na onkologię w Polsce. Spotykałem ludzi chorych na raka, też dzieci chore na raka, młodych ludzi chorych na raka. Niektórzy już nie żyją. Miałem okazję z nimi niejednokrotnie rozmawiać i byli pełni nadziej, bo byli w rękach wspaniałych lekarzy. (…) I dzisiaj tym lekarzom odbiera się możliwość leczenia tych, u których już rozpoznano nowotwory, czasami już zaawansowane, tak jak to było w moim przypadku. Gdyby nie pośpiech działania lekarzy w Polsce, a potem w Belgii, to na pewno nie byłoby tego wywiadu. I wielu tych ludzi, jeżeli dzisiaj nie są leczeni, to jutro już będzie za późno. To jest wyrok śmierci, który tak naprawdę podpisuje Tusk i jego minister finansów Domański, odmawiając przesłania pieniędzy dla Polaków, którzy tego potrzebują
— podkreślił.
