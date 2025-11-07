„Za dwa lata Trybunał Stanu, bezwzględny Trybunał Stanu. Jest pan draniem, tyle panu powiem” - powiedział poseł PiS Janusz Kowalski do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka, który zapowiadał rozliczenia swojego poprzednika Zbigniewa Ziobry po tym, jak Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej i areszt. Zdarzenie zarejestrowała Telewizja wPolsce24.
Waldemar Żurek po uchyleniu immunitetu Zbigniewa Ziobry, nie krył swojej radości i zapowiadał dalsze rozliczenia.
Czeka nas naprawdę wiele afer do rozliczeń. W sprawie byłego ministra Ziobry będzie decydował sąd, więc musimy poczekać. Ja podchodzę do tego z pełnym spokojem. Naprawdę mamy miliardowe afery, prokuratura pracuje pełną parą. Dziękuję zespołowi śledczemu za kawał dobrej roboty, ale czeka nas naprawdę dużo pracy. Przywrócimy państwo prawa. Rozliczymy wszystkich tych, którzy łamali prawo. Dzisiaj dopiero jest rozpoczęta droga
— mówił.
Trybunał Stanu dla Żurka
Nagle obok Żurka pojawił się poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Kowalski, co zarejestrowały obecne na miejscu kamery Telewizji wPolsce24.
Za dwa lata Trybunał Stanu, bezwzględny Trybunał Stanu. Jest pan draniem, tyle panu powiem
— wskazał.
Po chwili Żurek znowu kontynuował swoją wypowiedź.
Widzicie państwo, jak wygląda przywracanie praworządności. Nie jest to łatwa praca, ale my jesteśmy wytrwali
— przekonywał.
Prawo, tak jak rozumie Tusk
Żurek został zapytany o to, czy jego zdaniem prokuratura powinna jak najszybciej zawnioskować o zatrzymanie Zbigniewa Ziobry.
Nie chcę uprzedzać ruchów, ale z reguły tak się dzieje, jeżeli zarzuty są tak poważne
— mówił.
Ale będzie naprawdę przestrzegane prawo w każdym milimetrze
— zapewnił.
Reporter Telewizji wPolsce24 zapytał, czy prawo będzie przestrzegane takim, jakim ono jest, czy „takim, jak rozumie je premier”, nawiązując do sławnej wypowiedzi Donalda Tuska.
Prawo jest jedno, dla każdego, dla premiera
— przekonywał Żurek.
W państwie demokratycznym prawo jest jedno, więc my będziemy tego prawa przestrzegać
— zapewniał.
Sprawa Ziobry
Większość sejmowa, jak można się było tego spodziewać, w serii głosowań zagłosowała za uchyleniem immunitetu Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego. W oddzielnym głosowaniu wyraziła także zgodę na jego aresztowanie. Wcześniej wniosek prokuratury, która chce postawić mu 26 zarzutów, poparła komisja regulaminowa.
