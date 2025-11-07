PILNE

Zaskoczenia nie ma. Sejmowa większość "za" uchyleniem immunitetu i wyrażeniem zgody na areszt wobec Zbigniewa Ziobry

Sejm wyraził zgodę na areszt wobec Zbigniewa Ziobry. / autor: Fratria

Większość sejmowa, jak można się było tego spodziewać, w serii głosowań zagłosowała za uchyleniem immunitetu Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego. W oddzielnym głosowaniu wyraziła także zgodę na jego aresztowanie. Wcześniej wniosek prokuratury, która chce postawić mu 26 zarzutów, poparła komisja regulaminowa.

Najpierw odbyła się seria głosowań, w których wyrażano zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Zbigniewa Ziobry wz. z poszczególnymi zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę.

Głosowania ws. Ziobry zwieńczyło głosowanie nad zgodą na aresztowanie.

Za” zagłosowało 156 polityków Koalicji Obywatelskiej, 32 PSL-u, 31 Polski 2050, 21 Lewicy i 4 niezrzeszonych(Izabela Bodnar, Marcin Józefaciuk, Tomasz Rzymkowski i Tomasz Zimoch). Przeciw było 179 posłów Prawa i Sprawiedliwości, 13 Konfederacji, 3 Republikanów i 3 Konfederacji Korony Polskiej.

Wyniki głosowania / autor: Sejm RP

Polowanie

Koalicja 13 grudnia nie ustępuje w próbach osadzenia Zbigniew Ziobry w areszcie wz. z rzekomymi nieprawidłowościami związanymi z Funduszem Sprawiedliwości.

Politycy koalicji rządzącej domagają się osadzenia byłego szefa MS w areszcie mimo tego, że śledztwo trwa już niemal dwa lata i nie ma żadnego sensu stosowanie aresztu na tym etapie, a także mimo jego ogromnych problemów zdrowotnych związanych z chorobą nowotworową.

Ziobro na Węgrzech

Przypominamy, że Zbigniew Ziobro zdecydował, że na ten moment pozostanie na Węgrzech z obawy przed prowokacją, która miała być na niego szykowana przez ekipę Donalda Tuska.

Dołączył tym samym do Marcina Romanowskiego, który wcześniej także udał się na Węgry w celu ochrony przed zemstą polityczną obozu rządzącego.

TYLKO U NAS. Ziobro: Zostałem na ten moment w Budapeszcie. Dowiedziałem się o wymierzonej we mnie prowokacji

Prof. Piotrowski jednoznacznie: Ziobro nie ma widoków na przyzwoity proces. Rozstrzygnięcie ukształtował już premier Tusk

Co za spotkanie! Michnik u Wysockiej-Schnepf wyzywa Ziobrę. „Ziobro to bękart dwóch demagogii”; „Gdyby go nie było, szatan by go wymyślił”

