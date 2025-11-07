Większość sejmowa, jak można się było tego spodziewać, w serii głosowań zagłosowała za uchyleniem immunitetu Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego. W oddzielnym głosowaniu wyraziła także zgodę na jego aresztowanie. Wcześniej wniosek prokuratury, która chce postawić mu 26 zarzutów, poparła komisja regulaminowa.
Najpierw odbyła się seria głosowań, w których wyrażano zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Zbigniewa Ziobry wz. z poszczególnymi zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę.
Głosowania ws. Ziobry zwieńczyło głosowanie nad zgodą na aresztowanie.
„Za” zagłosowało 156 polityków Koalicji Obywatelskiej, 32 PSL-u, 31 Polski 2050, 21 Lewicy i 4 niezrzeszonych(Izabela Bodnar, Marcin Józefaciuk, Tomasz Rzymkowski i Tomasz Zimoch). Przeciw było 179 posłów Prawa i Sprawiedliwości, 13 Konfederacji, 3 Republikanów i 3 Konfederacji Korony Polskiej.
Polowanie
Koalicja 13 grudnia nie ustępuje w próbach osadzenia Zbigniew Ziobry w areszcie wz. z rzekomymi nieprawidłowościami związanymi z Funduszem Sprawiedliwości.
Politycy koalicji rządzącej domagają się osadzenia byłego szefa MS w areszcie mimo tego, że śledztwo trwa już niemal dwa lata i nie ma żadnego sensu stosowanie aresztu na tym etapie, a także mimo jego ogromnych problemów zdrowotnych związanych z chorobą nowotworową.
Ziobro na Węgrzech
Przypominamy, że Zbigniew Ziobro zdecydował, że na ten moment pozostanie na Węgrzech z obawy przed prowokacją, która miała być na niego szykowana przez ekipę Donalda Tuska.
Dołączył tym samym do Marcina Romanowskiego, który wcześniej także udał się na Węgry w celu ochrony przed zemstą polityczną obozu rządzącego.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Ziobro: Zostałem na ten moment w Budapeszcie. Dowiedziałem się o wymierzonej we mnie prowokacji
— Prof. Piotrowski jednoznacznie: Ziobro nie ma widoków na przyzwoity proces. Rozstrzygnięcie ukształtował już premier Tusk
— Co za spotkanie! Michnik u Wysockiej-Schnepf wyzywa Ziobrę. „Ziobro to bękart dwóch demagogii”; „Gdyby go nie było, szatan by go wymyślił”
as
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745214-sejm-zgodzil-sie-na-uchylenie-immunitetu-ziobry
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.