Posłanka PiS Katarzyna Sójka i posłanka partii Razem Marcelina Zawisza z mównicy sejmowej stanowczo krytykowały rząd Donalda Tuska za złą sytuację służby zdrowia, która kończy się tym, że wiele operacji i zabiegów jest odwoływanych ze względu na brak środków w NFZ.
Rok temu stałam tutaj i mówiłam, że ze względu na to, że macie dziurę 20 mld zł w budżecie ochrony zdrowia, ludzie będą odprawiani z kwitkiem. Dzieje się dokładnie to, przed czym ostrzegaliśmy. Ludzie dowiadują się, że będą mieli przekładane operacje, zabiegi na przyszły rok, nie mogą dostać się do lekarza. Ograniczane lub nie włączane są nowe osoby do programów lekowych i to jest wasza odpowiedzialność! Wiedzieliście, że tak się będzie działo przez rok
— grzmiała z mównicy sejmowej Marcelina Zawisza, posłanka partii Razem.
Nie zrobiliście nic i dopiero dzisiaj wasz minister finansów Domański spotkał się z panią minister zdrowia. Wstydźcie się tego, że na przyszły rok znowu zaplanowaliście 23 mld zł dziury w systemie ochrony zdrowia. To są odwołane zabiegi, operacje, wizyty. To wasza wina, że ci ludzie nie mogą się leczyć, bo wy nie dajcie pieniędzy na ochronę zdrowia! Wstydźcie się!
— zwróciła się do polityków koalicji Donalda Tuska Zawisza.
„To jest piekło kobiet drogie panie”
Głos w tej samej sprawie zabrała także Katarzyna Sójka z PiS.
Koalicja Donalda Tuska urządza igrzyska, ścigacie ministra Ziobrę, gracie teatr politycznej zemsty tylko po to, żeby przykryć największy od lat kryzys w polskiej ochronie zdrowia. W całej Polsce odwoływane są zabiegi, wstrzymane przyjęcia, pacjenci onkologiczni zostają bez pomocy. Lekarze mówią wprost – NFZ jest bankrutem, a minister zdrowia pana Tuska zamiast działać, opowiada spokojnie, że 30 proc. szpitali jest nadmiarowych, rodzącym kobietom proponuje położna na SOR, między ofiarami wypadków i ludźmi czekającymi godzinami w kolejkach. To jest piekło kobiet drogie panie
— mówiła Katarzyna Sójka, posłanka PiS, była minister zdrowia.
Minister finansów zamiast szukać pieniędzy dla cierpiących pacjentów, upaja się wizją, że do aresztu trafi pisowiec. To jest obłęd waszej zemsty, ignorancji wobec prawdziwych problemów Polaków
— zaznaczyła.
Ludzie cierpią, szpitale stoją na krawędzi, a wy bawicie się w polityczne widowisko
— zakończyła swoje wystąpienie.
