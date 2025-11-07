„Chcę was prosić, żebyście trzymali ten czas w dobrej pamięci. I żebyście trzymali za mnie kciuki, niezależnie od tego, gdzie będziemy się spotykać” - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który wkrótce przestanie pełnić ten urząd. Tak, jak pierwotnie planowała koalicja 13 grudnia, na stanowisku nastąpi rotacja, a marszałkiem ma zostać Włodzimierz Czarzasty.
Otwierając dzisiejsze obrady Sejmu Szymon Hołownia zwrócił uwagę, że prawdopodobnie już ostatni raz zabiera głos jako marszałek, więc postanowił skorzystać z tej okazji, aby skierować do posłów kilka pożegnalnych słów.
Pozwolę sobie powiedzieć wam trzy krótkie słowa po tych dwóch latach. Dziękuję wam za wszystko, za każde dobre, czasem też złe słowo. Dziękuję wam za te dwa lata, praca w charakterze marszałka z wami była dla mnie naprawdę zaszczytem. Mówię to z całego serca. Do wszystkich z was. Chcę was przeprosić za wszystko, co było nie tak. Może za dużo „sucharów” czasami jakieś nieuprzejmości czy nerwy. Z całego serca przepraszam
— podkreślił.
„Jedziemy z robotą”
I chcę też was prosić, żebyście trzymali ten czas w dobrej pamięci. I żebyście trzymali za mnie kciuki, niezależnie od tego, gdzie będziemy się spotykać. Z całego serca wszystkim wam dziękuję. Konstytucji nie mam przy sobie, bo bym się rozbeczał
— powiedział marszałek Hołownia.
Na okrzyki z głębi sali zapytał: „Co? Mam zostać?”.
Dobra, jedziemy z robotą, a co będzie za półtora tygodnia, to zobaczymy
— dodał.
jj/sejm.gov.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745211-holownia-pozegnal-sie-jako-marszalek-trzymajcie-kciuki
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.