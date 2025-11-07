Szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że podpisał wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o uchylenie immunitetu posłowi PiS Łukaszowi Mejzie, by mógł zostać ukarany w postępowaniu wykroczeniowym. Zero tolerancji dla piratów drogowych - podkreślił minister.
Poseł powinien świecić przykładem, a nie ignorować prawo. Kilka tygodni temu poseł Łukasz Mejza został zatrzymany przez policję i odmówił przyjęcia mandatu. Pędził ponad 200 km/h trasą S3
— przypomniał Żurek we wpisie na platformie X.
Dodał, że właśnie podpisał wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu Mejzie „po to, żeby mógł zostać ukarany w postępowaniu wykroczeniowym”.
Zero tolerancji dla piratów drogowych
— podkreślił Żurek.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745209-zurek-podpisal-wniosek-o-uchylenie-immunitetu-mejzie
