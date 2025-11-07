Igrzyska trwają. Żurek chwali się, że podpisał wniosek o uchylenie immunitetu Mejzie. "Zero tolerancji dla piratów drogowych"

Szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że podpisał wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o uchylenie immunitetu posłowi PiS Łukaszowi Mejzie, by mógł zostać ukarany w postępowaniu wykroczeniowym. Zero tolerancji dla piratów drogowych - podkreślił minister.

Poseł powinien świecić przykładem, a nie ignorować prawo. Kilka tygodni temu poseł Łukasz Mejza został zatrzymany przez policję i odmówił przyjęcia mandatu. Pędził ponad 200 km/h trasą S3

— przypomniał Żurek we wpisie na platformie X.

Dodał, że właśnie podpisał wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu Mejzie „po to, żeby mógł zostać ukarany w postępowaniu wykroczeniowym”.

Zero tolerancji dla piratów drogowych

— podkreślił Żurek.

