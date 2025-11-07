„Mamy największy z tych wszystkich, które już dotąd miały miejsce, kryzys w służbie zdrowia, który został określony przez prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej bankructwem. Kryzys, który przekłada się dzisiaj na nieszczęścia i to takiej już skrajne nieszczęścia, bo związane z perspektywą śmierci albo już wręcz ze śmiercią wielu ludzi, bardzo wielu pacjentów” – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej.
Jarosław Kaczyński wskazał, że „mamy więc sytuację zupełnie nadzwyczajną, na którą reakcja normalnie dobrze rządzonego państwa może być tylko jedna”.
To znaczy, dostarczenie środków, żeby ten kryzys przynajmniej na chwilę zahamować. Natomiast propozycje, które w tej chwili padają, to jest z jednej 3,5 mld zł z tych 14 mld zł, które brakuje. Może to coś troszkę pomoże, ale tylko troszkę. Poza tym padają propozycje dot. zbędności, ale w istocie to jest propozycja, żeby likwidować i to jest propozycja ze strony samej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy
— zaznaczył prezes PiS.
I to wszystko razem stanowi z jednej strony tragedię, na którą rząd nie reaguje, a z drugiej strony jest przyczynkiem do sposobu rządzenia, ale także i do tego, co działo się w kampaniach wyborczych. Wszystkie kampanie propagandowe, które nieustannie prowadzi ta władza, to są akty manipulacji, wielkiego oszustwa społeczeństwa
— podkreślił Jarosław Kaczyński.
Czarodziejska różdżka Leszczyny
Jak zauważył, „padały zapowiedzi, że będziemy mieli ogromną poprawę jak za działaniem czarodziejskiej różdżki”.
Mamy ogromne pogorszenie. Mamy kolejny dowód na to, że przy władzy są ludzie, którzy nie tylko drastycznie łamią prawo, niszczą dorobek ostatnich ponad 30 lat Polski niepodległej, ale także niszczą poszczególne dziedziny funkcjonowania państwa, w tym tę szczególnie ważną dla bezpieczeństwa obywateli, jaką jest służba zdrowia
— powiedział.
Odpowiedź ostateczna może być tylko jedna. Ten rząd powinien zostać zmieniony. Ale ponieważ w tej chwili taka perspektywa się nie rysuje, to my możemy zareagować tylko w jeden sposób. Rozpoczynamy kampanię spotkań pod szpitalami, konferencji prasowych pod szpitalami. Chcemy, żeby skutecznie dezinformowane społeczeństwo wiedziało, jak to naprawdę jest, żeby wiedziało, czyja to jest wina i żeby wiedziało, że to można zmienić. Trzeba tylko stworzyć rząd na te trudne czasy
— zastrzegł.
Podkreślił, że „ten rząd, który jest w tej chwili, nie nadawałby się nawet na czasy bardzo dobre”.
Rządziłby tak, że nawet na pustyni piasek byłby coraz trudniejszy do zdobycia
— dodał Jarosław Kaczyński.
