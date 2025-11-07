Sędzia Danuta Grunwald uniewinniła aktora Piotra Zelta oskarżonego o znieważenie byłej rzecznik Straży Granicznej Anny Michalskiej. „Od wielu lat treść tego przepisu jest taka, że aby doszło do wyczerpania znamion przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego, wypowiedź znieważająca musi nastąpić podczas i w związku z wypełnianiem obowiązków służbowych przez tego funkcjonariusza” - przekonywała. Problem polega na tym, że Zelt obrażał funkcjonariuszkę właśnie w związku z wykonywanymi przez nią obowiązkami. Warto przy tym zauważyć, że z decyzją nie zgodził się sędzia Piotr Bojarczuk, który złożył zdanie odrębne.
Warszawski sąd uniewinnił aktora Piotra Zelta, który na początku białoruskiej wojny hybrydowej, nazwał ówczesną rzecznik SG Annę Michalską „twarzą bestialskich, bandyckich standardów państwa PiS”.
Kuriozalne uzasadnienie
Decyzję sądu ogłosiła przewodnicząca składu sędziowskiego sędzia Danuta Grunwald.
Od wielu lat treść tego przepisu jest taka, że aby doszło do wyczerpania znamion przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego, wypowiedź znieważająca musi nastąpić podczas i w związku z wypełnianiem obowiązków służbowych przez tego funkcjonariusza. Sąd podkreśla kumulatywnie: podczas i w związku
— przekonywała.
Taka zmiana w 2008 roku nastąpiła po tym, jak w 2006 roku przepis ten był przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego. I Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność tego przepisu w brzmieniu, które miał on przed 2006 rokiem, czyli przed momentem orzekania przez Trybunał Konstytucyjny. I w tym orzeczeniu w bardzo szerokim uzasadnieniu omówione zostały wszystkie elementy przestępstwa z artykułu 226 p. 1 Kodeksu Karnego analizowane oczywiście w odniesieniu do konstytucji, bo była to ocena konstytucyjności tego przepisu. Efektem tego orzeczenia była owa bardzo istotna zmiana
— wskazywała.
Jej argumenty skomentował w mediach społecznościowych Samuel Pereira, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Po decyzji ministra Żurka sędzia Grunwald UNIEWINNIŁA Piotra Zelta, oskarżonego o zniesławienie 🇵polskich funkcjonariuszy na służbie. Wg. sędzi nie doszło do przestępstwa, bo „rozerwanie czasowo-przestrzenne”
— wskazał.
Zdanie odrębne
Warto jednak zauważyć, że zdanie odrębne do wyroku złożył sędzia Piotr Bojarczuk.
To było uderzenie personalne w panią oskarżycielkę posiłkową i to wynika wprost z cytatów, które można z tych akt wyciągnąć. Oczywiście w toku ewoluowania procesu i w toku jakbyśmy to powiedzieli wysłuchiwania tego, jak ten proces postępuje, to pan oskarżony przyjął taką postawę, „ale nie, nie, ja w zasadzie nie chciałem wcale, jakby uderzyć personalnie w panią Annę Michalską, tylko chciałem co do zasady skrytykować formację i skrytykować sposób działania”. Proszę państwa, tak nie było. Tak nie było
— powiedział.
Więc to są te motywy, za którymi ja personalnie się obstaję. Dlatego uważam, że w tym wypadku tak zwana „dozwolona krytyka” została przekroczona. Ta granica została przekroczona
— mówił.
Atak, który miał miejsce i który był skierowany w panią rzecznik, był nieuprawniony i absolutnie może być penalizowany w ramach artykułu 212. Kodeksu karnego
— zaznaczył.
Pani przewodnicząca powiedziała na temat tego orzeczenia sądu pierwszej instancji. Ja nie będę tak pobłażliwy, bo ja powiem, że to uzasadnienie jest niepełne. Nie zostały w ogóle wykonane zalecenia sądu odwoławczego przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania. Nie została w ogóle poddana analizie kwestia na przykład artykułu 216. Kodeksu karnego
— dodał.
