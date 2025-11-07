Premiera szóstej części kultowej serii gier Grand Theft Auto amerykańskiego studia Rockstar Games po raz kolejny się opóźni, tym razem chodzi o przełożenie premiery gry z maja 2026 roku na listopad 2026 roku. Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz zdecydował się… zwrócić uwagę na tę sytuację z mównicy sejmowej. Niewiele wcześniej poseł KO Jarosław Urbaniak podsumowywał pracę komisji regulaminowej ws. zniesienia immunitetu Zbigniewa Ziobry.
Podczas wczorajszych prac Sejmu, już po godzinie 23, miała miejsce część poświęcona oświadczeniom poselskim. To wówczas na trybunie sejmowej pojawił się Witold Tumanowicz, który postanowił podzielić się z resztą posłów swoim rozgoryczeniem związanym z przełożeniem premiery kolejnej odsłony jeden z najlepszych serii gier na świecie.
W ramach oświadczenia poselskiego chciałem poinformować o bardzo bulwersującej sprawie. Godzinę temu Rockstar Games zapowiedziało, że premiera gry GTA VI zostanie przesunięta na za rok. To jest ogromny skandal
— mówił Witold Tumanowicz, nieco myląc się w swojej relacji - chodzi o półroczne opóźnienie.
„Jeśli po czymś takim ludzie nie wyjdą na ulice…”
Powiem szczerze, że jeśli po czymś takim ludzie nie wyjdą na ulice, to ja już nie wiem
— dodał żartobliwie poseł.
