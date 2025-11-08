WIDEO

Lewica "spełnia" obietnice. Leki na receptę za mniej niż 5 zł? Kulasek: "Czyta pan zero-jedynkowo". Celna riposta: "Cóż szkodzi obiecać"

  • Polityka
  • opublikowano:
Sprawdź Ścianka z logiem Lewicy/Post z nagraniem rozmowy posła Lewicy Marcina Kulaska (screen z X) / autor: Fratria/X-Wolność__Słowa (screen)
Ścianka z logiem Lewicy/Post z nagraniem rozmowy posła Lewicy Marcina Kulaska (screen z X) / autor: Fratria/X-Wolność__Słowa (screen)

Na końcu jak się bierze odpowiedzialność za państwo i otrzymuje się budżet po poprzednikach taki, a nie inny, to niestety trzeba urealnić swój program wyborczy” - powiedział poseł Lewicy oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek w rozmowie z Radiem ZET, odnosząc się do pytania o to, dlaczego nie zrealizowali obietnicy o lekach na receptę za nie więcej niż 5 zł.

Koalicjanci Donalda Tuska postanowili pójść drogą logiki swojego przywódcy. Premier mówił niedawno, że dostał 30 proc. głosów w wyborach, więc spełnił tylko 30 proc. obietnic. Z podobnego założenia wyszła zapewne Lewica, która obiecała, że każdy lek na receptę „będzie kosztował nie więcej niż 5 zł za opakowanie. Dla dzieci, emerytów, rencistów, kobiet w ciąży i pacjentów po przeszczepach lek na receptę będzie dostępny bezpłatnie.”

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek z Lewicy został zapytany o tę obietnicę podczas rozmowy w Radio ZET.

Część leków jest bezpłatnych. Część leków jest też z dofinansowaniem

— odpowiedział Kulasek.

Nie więcej niż 5 zł. Kiedy się tego doczekam?

— dopytywał dziennikarz.

Czyta pan zero-jedynkowo

— próbował wybrnąć poseł Lewicy.

Ale jak mam czytać? Tak napisaliście

— ciągnął dalej dziennikarz.

Cóż szkodzi obiecać”

Minister postanowił zrzucić winę, a jakże, na rząd Zjednoczonej Prawicy…

W moim idealnym świecie chciałbym, żeby tak było i lewica by chciała, żeby tak było. Na końcu jak się bierze odpowiedzialność za państwo i otrzymuje się budżet po poprzednikach taki, a nie inny, to niestety trzeba urealnić swój program wyborczy

— odparł.

Ostatnie słowo należało jednak do dziennikarza, który postanowił użyć cytatu, który podał podczas kampanii wyborczej.

Cytat za cytat. Cóż szkodzi obiecać?

— odparł.

xyz/Radio ZET

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

