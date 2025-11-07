„Pierwsza Dama ze swadą, sympatycznie opowiada o swoim życiu, pracy i rodzinie. Nie narzeka, nie jest sfrustrowana, kocha dzieci które są centrum jej życia, mówi o nich z troską, pogodnie, szczęśliwa, że są częścią jej drogi życiowe” - pisze o wywiadzie Marty Nawrockiej, żony prezydenta RP dla magazynu VIVA, była prezes TK Julia Przyłębska. Na platformie X Przyłębska zwróciła uwagę także na hejt, jakiego doświadcza małżonka prezydenta Karola Nawrockiego ze strony tych, którzy uważają się za otwartych i tolerancyjnych - nie tylko w kontekście wspomnianego wywiadu, ale niemal po każdym wystąpieniu. „Kochająca i szanująca się rodzina z Wybrzeża. Jadowite, zazdrosne i czasem niegrzeczne komentarze nie zmienią tego obrazu” - podkreśla była prezes TK.
Prawie połowa Polaków (47 proc.) pozytywnie ocenia Pierwszą Damę Martę Nawrocką - wynika z sondażu przeprowadzonego przez panel Ariadna dla Wirtualnej Polski. Ostatnio w kolorowym magazynie „Viva” ukazała się rozmowa, w której żona prezydenta Karola Nawrockiego opowiada m.in. o rodzinie, zmianach jakie wnosi prezydentura męża do życia rodziny, pasji z dzieciństwa czy… codziennych, domowych obowiązkach, z których nie chce rezygnować nawet po zamieszkaniu w Belwederze.
Już po tygodniu postanowiłam, że część posiłków będę przygotowywała sama. Nie chcę zbyt często angażować obcych w naszą codzienność, lubię mieć porządek wokół siebie i lubię dbać o niego na bieżąco. Zawsze prałam sama i nadal piorę, bo lubię. (…) Naprawdę lubię wywieszać pachnące pranie. Proszę mi wierzyć – to daje mi spokój
— podkreśla.
Dużo jeszcze przed nami. Niepewność to część życia każdego człowieka. Ale jedno jest pewne: że zawsze będzie Karol, nasze dzieci, koty i ja. No i może za jakiś czas dołączy do nas… pies
— mówi „Vivie” Pierwsza Dama.
„Bez fanfar, wielkich uniesień, barwnych opowieści”
Wywiad najwyraźniej zachwycił Julię Przyłębską, byłą prezes Trybunału Konstytucyjnego.
— napisała na platformie X.
O codziennych obowiązkach mówi z niesamowitą lekkością, pogodnie a my czytając czujemy świeży zapach prania. Rodzina, a więc Marta, Karol i dzieci są jak ułożone puzzle albo klocki lego, tworzą harmonijną jedność. Każda integralna cząstka buduje obraz lub figurę. Każda jest ważna, warunkiem sine qua non dla istnienia całości. Bez fanfar, wielkich uniesień, barwnych opowieści, kochająca i szanująca się rodzina z Wybrzeża, Jadowite, zazdrosne i czasem niegrzeczne komentarze nie zmienią tego obrazu
— podsumowała Julia Przyłębska.
