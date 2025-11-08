„Pan prezydent zaproponował, że dopóki nie można zlikwidować UE ETS, można zaproponować systemowe rozwiązanie […] Powinniśmy na własnym terytorium z naszego węgla wytwarzać energię. Dopłacamy gigantyczne koszty na transformację energetyczną, która Polsce nie jest wcale potrzebna.” - powiedział poseł PiS Janusz Kowalski w programie „Bez Pardonu” na antenie Telewizji wPolsce24.
Poseł został zapytany o podpisaną ustawę przez prezydenta Karola Nawrockiego, która ma skutkować obniżką cen energii o 33 proc.
Pan prezydent zaproponował strategiczny cel, jakim jest budowa większości w UE. Państw, które doprowadzą do likwidacji handlu emisjami. Wielkiego parapodatku, który jest nakładany na polską energię i ciepło produkowane z polskiego węgla. o 30-40 proc. kosztów za energię to właśnie ten parapodatek
— wyjaśnił.
Następnie kontynuował:
To jest pierwszy prezydent w UE, który tak jednoznacznie powiedział, że EU ETS powinien zostać wrzucony do kosza i zapowiedział, że rozmawia na ten temat w kręgu Grupy Wyszehradzkiej. Jestem przekonany, że rok 2027, gdy będzie kształtowała się większość do tego, aby rozmawiać o nowym budżecie UE, to jest ten moment, który powinien doprowadzić do likwidacji tego systemu.
Kowalski zaznaczył, że na ten moment nie można odrzucić w pełni ETS, ale można zastosować rozwiązania systemowe.
Pan prezydent zaproponował, że dopóki nie można zlikwidować UE ETS, można zaproponować systemowe rozwiązanie, którego DNA jest przekonanie pana prezydenta, że Polacy nie mogą w rachunkach za energię dwukrotnie płacić za transformację energetyczną. Płacimy w koszcie energii za unijne certyfikaty CO2. Energia nie kosztuje dla nas 100 tylko np. 200 zł
— powiedział.
Polska dopłaca do ETS
Były wiceminister rolnictwa poinformował, że Polska dopłaca horrendalne kwoty do ETS.
Zgodnie z informacjami, o które poprosiłem w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z ostatnich trzech tygodni wynika, że na tak zwanym bilansie EU ETS, różnicy pomiędzy kosztami, które poniosły polskie firmy, kupując certyfikaty CO2,a wpływem do budżetu z tytułu certyfikatów CO2 i pulą darmowych certyfikatów CO2 dla polskiego przemysłu, jesteśmy w zeszłym roku mniej więcej 10 mld zł. do tyłu. Zawsze jesteśmy do tyłu, nie zarabiamy, tak jak mówi Donald Tusk i Koalicja 13 Grudnia, na certyfikatach CO2, my dopłacamy. W roku 2021 i 22 traciliśmy po 20-kilka mld na CO2
— wytłumaczył.
Poseł przypomniał, że premier polskiego rządu bez mrugnięcia okiem zgodził się na zaostrzenie celów redukcyjnych.
Teraz mamy sytuację dramatyczną po decyzji Tuska sprzed kilku dni. Zgodził się na to, żeby zaostrzyć cele redukcji CO2 o 90 proc. do 2040 roku. Oznacza to to, że będzie presja na to, żeby certyfikaty były jeszcze droższe. Możemy oczekiwać wzrostu w 2026 roku certyfikatów nawet do poziomów nawet 100 euro z poziomu 70-80 euro. To przełoży się na wyższe koszty ceny energii dla Polaków
— powiedział.
Rok temu zadałem pytanie: Jakie są koszty tego systemu dla polskiej gospodarki w perspektywie finansowej 2021-2027. W tym okresie Polska otrzyma dotacji około 510-20 mld zł. Koszty tego systemu EU ETS, strata w bilansie, przez 7 lat to zgodnie z wyliczeniami pani minister Pauliny Hennig-Kloski to jest około 100 mld zł. Co piąte euro, które otrzymujemy z UE i tak tracimy na systemie EU ETS. Cały polski przemysł jest tym opodatkowany. Te koszty będą drastycznie rosnąć ze względów na ten system. To, co powiedział pan prezydenta, żeby odrzucić ten system i zdjęcie 100 miliardowego kosztu z polskiej gospodarki
— dodał.
Polska nie potrzebuje transformacji energetycznej
Poseł został zapytany wprost, czy Polska potrzebuje transformacji energetycznej.
Nie, nie potrzebuje
— odpowiedział krótko.
Powinniśmy na własnym terytorium z naszego węgla wytwarzać energię. Dopłacamy gigantyczne koszty na transformację energetyczną, która Polsce nie jest wcale potrzebna
— spuentował.
