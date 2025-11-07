„Szokujące decyzje i bardzo zły przykład dla funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo Polski. Przyjdzie czas, gdy państwo będzie was znów wspierać” - w taki sposób decyzję sądu o uniewinnieniu aktora Piotra Zelta skomentował Mariusz Kamiński, europoseł PiS i były szef MSWiA. Kapitan Anna Michalska, była rzecznik SG, którą Zelt nazwał w 2021 r. „twarzą bestialskich, bandyckich standardów państwa PiS” otrzymała wsparcie nie tylko po wyjściu z sali sądowej, ale również w internecie. Na portalu X pojawiły się liczne komentarze nawiązujące nie tylko do budzącej oburzenie decyzji, ale i materiału Telewizji wPolsce24 na ten temat.
Wczoraj, we Wrocławiu, uniewinniony został Władysław Frasyniuk, który w 2021 r. nazwał żołnierzy broniących polskiej granicy przed migrantami wysłanymi przez białoruskiego dyktatora Alaksandra Łukaszenkę „psami” i „śmieciami”. Dziś, w Warszawie, sąd uniewinnił aktora Piotra Zelta, który w podobnym okresie, na początku białoruskiej wojny hybrydowej, nazwał ówczesną rzecznik SG Annę Michalską „twarzą bestialskich, bandyckich standardów państwa PiS”.
Można dyskutować i krytykować, ale wszystko musi mieć swoje granice. Podkreślam, że akceptuję wyrok, jako funkcjonariusz i obywatel Polski. Jako Anna Michalska dziękuję państwu i proszę o szacunek dla mundurowych. Mundur to nie tylko ubiór, ale tez służba społeczeństwu. Szczególnie boli, gdy społeczeństwo obraża mundur, to podważa sens służby. Wszystkim, którzy mnie wspierali bardzo serdecznie dziękuję
— powiedziała dziś w sądzie kpt Anna Michalska w rozmowie z reporterem TV wPolsce24 Konradem Hryszkiewiczem.
„Nie porzuca się swoich ludzi służących Polsce. Wstyd!”
W internecie pojawiły się już komentarze, w których m.in. dziennikarze, politycy i prawnicy wyrażali wsparcie dla kpt. Michalskiej.
Najwyższy szacunek dla Pani Anny Michalskiej. Pogarda dla nienawistników. Mali, biedni ludzie
— napisał Marcin Wikło z Telewizji wPolsce24
Osamotniona i pozbawiona wsparcia prokuratury Żurka, kapitan Straży Granicznej Anna Michalska dowiaduje się, że sąd wycofał wniosek ws. jej zniesławienia. Obrażał ją celebryta i aktor Piotr Zelt. Państwo Tuska daje przyzwolenie na lżenie i obrażanie naszych bohaterów i obrońców granic. My na to nie pozwolimy, Pani kapitan - jesteśmy z Panią!
— napisał Mariusz Błaszczak, były szef MON, obecnie przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.
Skandaliczna decyzja sądu. Celebryta szkalujący byłą Rzecznik Straży Granicznej uniewinniony. Wcześniej prokuratura na polecenie Żurka wycofała swoje poparcie dla kpt. Anny Michalskiej. Szokujące decyzje i bardzo zły przykład dla funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo Polski. Przyjdzie czas, gdy państwo będzie was znów wspierać
— skomentował Mariusz Kamiński, były szef MSWiA, od 2025 r. europoseł PiS.
Skoro wczoraj we Wrocławiu, a dziś w Warszawie sądy pozwoliły na bezkarne obrażanie polskich funkcjonariuszy przez takie indywidua jak Frasyniuk i Zelt, to można by było tymi samymi słowy określić ww. oraz sędziów, którzy to akceptują.Nie wolno jednak zniżać się do tego poziomu
— podkreślił sędzia Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości.
Wczoraj uniewinniony Władysław Frasyniuk, dziś celebryta Zelt
— zwrócił uwagę Michał Dworczyk, europoseł PiS.
Niebywałe! Sąd uniewinnił celebrytę atakującego Annę Michalską. Była Rzecznik Straży Granicznej broniła nie tylko swojego dobrego imienia, ale też wizerunku Polski. Została opuszczona przez swoją formację, rząd i prokuraturę, choć była atakowana za służbę Polsce! Panie generale Robercie Bagan, Panowie Ministrowie Waldemar Żurek, Marcin Kierwiński i Kosiniak-Kamysz - nie porzuca się swoich, ludzi służących Polsce! WSTYD!
— podkreślił Stansiław Żaryn, były doradca b. prezydenta RP Andrzeja Dudy
