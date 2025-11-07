Premier Donald Tusk zaatakował na platformie X prezydenta Karola Nawrockiego za to, że nie zachował się w oczekiwany przez niego sposób i nie podpisał wniosków o promocję na I stopień oficerski dla 136 osób.
Dzisiaj o tej porze miałem być gdzie indziej. Miałem być w miejscu, gdzie promocję na I stopień oficerski miało otrzymać 136 dzielnych Polek i Polaków, przyszłych wywiadowców z kontrwywiadu wojskowego, z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
— powiedział Donald Tusk na wspomnianym nagraniu.
„Nie dostaną tej promocji, nie wiem dlaczego”
Przed każdym 11 listopada tego typu wnioski płyną do Kancelarii Prezydenta. Ci młodzi ludzie, po studiach, po kursach oficerskich, idą tam nie dla kariery. To są patrioci. Wszyscy czekali na te I stopnie oficerskie
— dodał.
Przed 11 listopada mieli dostać promocję na I stopień oficerski. Nie dostaną tej promocji, nie wiem dlaczego. Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji. To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów
— zaznaczył.
