Prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, na antenie Polsat News stwierdził, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce. „Mamy rozmaite przykłady świadczące o tym, że sędziowie mogą wyprawiać najdziksze swawole” - podkreślił prof. Ryszard Piotrowski.
A jakie on ma widoki na przyzwoity proces? Nie ma, dlatego że w jego sprawie rozstrzygnięcie już się ukształtowało, wydał je Prezes Rady Ministrów
— mówił prof. Ryszard Piotrowski, odnosząc się na antenie Polsat News do sytuacji Zbigniewa Ziobry.
Mamy do czynienia z działaniami w obrębie sądownictwa, które podporządkowują je rządowi, w szczególności dotyczące losowego przydziału spraw Mamy rozmaite przykłady świadczące o tym, że sędziowie mogą wyprawiać najdziksze swawole
— zaznaczył prawnik.
„Jest to nielegalne”
W innym fragmencie rozmowy prof. Piotrowski zauważył, że jeśli za działania wymierzone w Zbigniewa Ziobrę odpowiada neo-Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk bądź prokuratorzy przez niego powołani, to jest to niezgodne z prawem, ponieważ oni sami są nielegalni.
Nie wiem, czy prokuratorzy, którzy pisali ten wniosek, byli powołani przez prokuratora Barskiego, czy Korneluka. Jeśli przez prokuratora Korneluka, to jest to nielegalne, oni są nielegalni. Natomiast Ziobrze to nie pomoże, powiedzieć można wszystko, ale teraz o tym, co jest legalne, a co nie, decyduje ten, kto rządzi Policją, Strażą Więzienną, wojskiem
— podkreślił prof. Piotrowski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745152-prof-piotrowski-ziobro-nie-ma-widokow-na-przyzwoity-proces
