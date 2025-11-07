„Państwo w przypadku tych dwóch wyroków okazało się państwem słabym, państwem do wynajęcia, czy sądami do wynajęcia w konkretnych politycznych sprawach” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Krzysztof Ciecióra, komentując uniewinnienie Władysława Frasyniuka oraz Piotra Zelta, którzy obrażali polski mundur.
Wczoraj sąd uniewinnił Władysława Frasyniuka, oskarżonego o znieważenie polskich żołnierzy. Z kolei dzisiaj uniewinniony został Piotr Zelt, który zniesławił byłą rzecznik Straży Granicznej kpt. Annę Michalską. O braku szacunku do polskiego munduru mówił na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Krzysztof Ciecióra, który ww. wyroki odbiera bardzo krytycznie.
W przypadku wczorajszej sprawy sąd drugiej instancji utajnił uzasadnienie. Nie wiemy, dlaczego Frasyniuk został ostatecznie uniewinniony. Dzisiaj mamy drugą odsłonę tak naprawdę tego samego sporu. Czyli mamy znane osoby, które obrażały ludzi, którzy bronili w tamtym czasie polskiej granicy…
