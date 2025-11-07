WIDEO

Prezydent Karol Nawrocki złożył projekt ustawy, zgodnie z którym cena prądu ma spaść o 33 proc. Karol Nawrocki zapowiadał takie rozwiązanie już w czasie kampanii wyborczej. „Zwracam się do wszystkich środowisk w parlamencie, aby przyjąć ten projekt, który sprawi, że usystematyzujemy polski rynek energii elektrycznej, a Polacy będą płacić mniej za prąd” - mówił prezydent Karol Nawrocki.

Działamy w konkretnych możliwościach i okolicznościach. Nie zmieniam swojego planu, który realizuje na niwie dyplomatycznej i nadal uważam, że Zielony Ład i zielone podatki powinny zostać odrzucone i wówczas nie mielibyśmy problemów społecznych, które sygnalizują nam obywatele

— powiedział Karol Nawrocki.

Dziś odrzucone nie są, stąd moja inicjatywa ustawodawcza, którą zapowiadałem jako kandydat (…). Grupa ekspertów pracowała nad tym rozwiązaniem od początku roku

— mówił.

Polacy płacą zbyt wiele za energię elektryczną i jest to niezrozumiałe dla mieszkańców 14 milionów gospodarstw domowych

— zaznaczył.

Skupiam się na tym, co dla Polaków jest ważne”

W takiej sytuacji nie można żyć, a tymczasem widzimy, że polski rząd, premier i opinia publiczna żyje igrzyskami, a nie realnymi problemami Polek i Polaków. Jesteśmy w sytuacji, w której dewastowane są polskie finanse publiczne, Polacy płacą zbyt wiele za prąd, a nielegalnie funkcjonujący Prokurator Krajowy ściga byłego ministra sprawiedliwości. Minister finansów, który za tragedię finansów publicznych odpowiada mówi, że jedynym sensem jego istnienia, mam nadzieję, że w polityce, a nie w życiu prywatnym, jest rewanż wobec tych, którzy byli wcześniej. W związku z tym jako prezydent Polski chcę powiedzieć, że reprezentuję wyłącznie i tylko interes Polaków i skupiam się na tym, co dla Polaków jest ważne, a są to ceny prądu, kolejki do lekarzy, (….) powinniśmy zajmować się sprawami dobrobytu państwa polskiego

— powiedział.

Jak spojrzymy na arenę międzynarodową, to widzimy, ze Polska w roku 2025 stanęła na niechlubnym podium wzrostu cen energii elektrycznej. Większe wzrosty były tylko w dwóch państwach w Europie – w Irlandii i Luksemburgu. Tak być nie powinno, musimy zając się sprawą zasadniczą dla polskiej gospodarki i dla Polaków

— podkreślił.

Wyszedłem z inicjatywą ustawodawczą, która opiera się na czterech strategicznych punktach, które proponujemy (…). Proponuję nie tylko tarczę, ale tym razem jako prezydent Polski realny miecz do wycięcia z rachunków Polaków tych obciążeń, których Polacy ponosić nie powinni

— zaznaczył.

Efektem tych wszystkich zmian będzie to, że ponad 800 zł polskie rodziny będą mogły oszczędzić za energię elektryczną w gospodarstwach domowych

— mówił.

Budżet na tym nie straci, bowiem środki z ETS zostaną przekierowane

— zapewnił.

Zwracam się do wszystkich środowisk w parlamencie, aby przyjąć ten projekt, który sprawi, że usystematyzujemy polski rynek energii elektrycznej, a Polacy będą płacić mniej za prąd

— powiedział.

