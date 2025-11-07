Prezydent Karol Nawrocki złożył projekt ustawy, zgodnie z którym cena prądu ma spaść o 33 proc. Karol Nawrocki zapowiadał takie rozwiązanie już w czasie kampanii wyborczej. „Zwracam się do wszystkich środowisk w parlamencie, aby przyjąć ten projekt, który sprawi, że usystematyzujemy polski rynek energii elektrycznej, a Polacy będą płacić mniej za prąd” - mówił prezydent Karol Nawrocki.
Działamy w konkretnych możliwościach i okolicznościach. Nie zmieniam swojego planu, który realizuje na niwie dyplomatycznej i nadal uważam, że Zielony Ład i zielone podatki powinny zostać odrzucone i wówczas nie mielibyśmy problemów społecznych, które sygnalizują nam obywatele
— powiedział Karol Nawrocki.
Dziś odrzucone nie są, stąd moja inicjatywa ustawodawcza, którą zapowiadałem jako kandydat (…). Grupa ekspertów pracowała nad tym rozwiązaniem od początku roku
— mówił.
Polacy płacą zbyt wiele za energię elektryczną i jest to niezrozumiałe dla mieszkańców 14 milionów gospodarstw domowych
— zaznaczył.
„Skupiam się na tym, co dla Polaków jest ważne”
W takiej sytuacji nie można żyć, a tymczasem widzimy, że polski rząd, premier i opinia publiczna żyje igrzyskami, a nie realnymi problemami Polek i Polaków. Jesteśmy w sytuacji, w której dewastowane są polskie finanse publiczne, Polacy płacą zbyt wiele za prąd, a nielegalnie funkcjonujący Prokurator Krajowy ściga byłego ministra sprawiedliwości. Minister finansów, który za tragedię finansów publicznych odpowiada mówi, że jedynym sensem jego istnienia, mam nadzieję, że w polityce, a nie w życiu prywatnym, jest rewanż wobec tych, którzy byli wcześniej. W związku z tym jako prezydent Polski chcę powiedzieć, że reprezentuję wyłącznie i tylko interes Polaków i skupiam się na tym, co dla Polaków jest ważne, a są to ceny prądu, kolejki do lekarzy, (….) powinniśmy zajmować się sprawami dobrobytu państwa polskiego
— powiedział.
Jak spojrzymy na arenę międzynarodową, to widzimy, ze Polska w roku 2025 stanęła na niechlubnym podium wzrostu cen energii elektrycznej. Większe wzrosty były tylko w dwóch państwach w Europie – w Irlandii i Luksemburgu. Tak być nie powinno, musimy zając się sprawą zasadniczą dla polskiej gospodarki i dla Polaków
— podkreślił.
Wyszedłem z inicjatywą ustawodawczą, która opiera się na czterech strategicznych punktach, które proponujemy (…). Proponuję nie tylko tarczę, ale tym razem jako prezydent Polski realny miecz do wycięcia z rachunków Polaków tych obciążeń, których Polacy ponosić nie powinni
— zaznaczył.
Efektem tych wszystkich zmian będzie to, że ponad 800 zł polskie rodziny będą mogły oszczędzić za energię elektryczną w gospodarstwach domowych
— mówił.
Budżet na tym nie straci, bowiem środki z ETS zostaną przekierowane
— zapewnił.
Zwracam się do wszystkich środowisk w parlamencie, aby przyjąć ten projekt, który sprawi, że usystematyzujemy polski rynek energii elektrycznej, a Polacy będą płacić mniej za prąd
— powiedział.
tkwl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745143-prezydent-zaprezentowal-projekt-obnizajacy-cene-pradu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.