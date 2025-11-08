„Przypominam, że rząd Tuska kompletnie zlekceważył obchody 1000-lecia polskiej państwowości” - skomentował prof. Piotr Gliński z PiS na portalu X, odnosząc się do odrzucenia poselskiego projektu uchwały Sejmu RP ws. upamiętnienia 1000-lecia Królestwa Polskiego. Projekt uchwały upadł po I czytaniu na sejmowej Komisji Kultury.
Głos ws. zabrał parlamentarzysta PiS Bartłomiej Wróblewski.
W tym roku mija 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II. To ostatnia wielka, milenijna rocznica za naszego życia. W 1966 roku mieliśmy 1000-lecie Chrztu. W roku 2000 rocznicę Zjazdu Gnieźnieńskiego. W tym roku mamy rocznicę koronacji. Sam fakt Koronacji był w tym roku wspominany, ale ubolewam, że żadne wielkie uroczystości się nie odbyły […] W projekcie uchwały napisaliśmy, że „korona Chrobrego stała się trwałym znakiem niezależności naszego kraju i narodu” […] Dlatego składamy projekt tej uchwały
— powiedział.
Prof. Gliński zwrócił uwagę na fakt, iż w związku z rocznicą przygotowywany był ważny projekt.
Warto przypomnieć o inicjatywie ponad podziałami, która powstaje od kilku lata, mianowicie „Poczet Królów Polskich” - pierwsze tomy wyjdą. Zostało to przygotowane właśnie na 1000-lecie Królestwa Polskiego. Państwowy Instytut Wydawniczy udało się uratować przed sprzedaniem, przeżył i wydaje „Poczet Królów Polskich”. Bardzo poważna publikacja, kolejne naukowe tomy. 18 listopada w Łazienkach o 18 jest prezentacja pierwszych tomów
— podkreślił prof. Piotr Gliński.
Prof. Gliński: Kolejny skandal w Sejmie
Poseł KO Krzysztof Mieszkowski złożył wniosek o odrzucenie projektu uchwały. Za było dziesięciu parlamentarzystów, przeciw ośmiu, jeden wstrzymał się od głosu. Ostatecznie projekt upadł.
Kolejny skandal w sejmie: komisja kultury głosami posłów Tuska odrzuciła projekt Uchwały Sejmu RP w sprawie upamiętnienia 1000-lecia Królestwa Polskiego! Przypominam, że rząd Tuska kompletnie zlekceważył obchody 1000-lecia polskiej państwowości
— napisał prof. Gliński na portalu X.
Przyjęta wcześniej uchwała sejmu dotyczyła głownie koronacji Bolesława Chrobrego… Komu przeszkadza 1000-letnia trwałość polskiego państwa?
— dodał prof. Gliński.
