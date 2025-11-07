TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Marcin Warchoł: Minister Ziobro nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces. Dlatego został w Budapeszcie

Minister Ziobro nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces. Dlatego został w Budapeszcie. To jest ustawka, żeby wsadzić ciężko chorego człowieka do więzienia. I nawet ich biegły przyznał, że leczenie nie będzie możliwe do prowadzenia w warunkach pozbawienia wolności. Skazują na niebezpieczeństwo śmierci pana ministra ciężko chorego onkologicznie” - powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Warchoł, poseł PiS i były minister sprawiedliwości.

CZYTAJ WIĘCEJ: Skandaliczne słowa Domańskiego o Ziobrze wywołały burzę w internecie. „Czyste zezwierzęcenie”; „Zidiocenie i nienawiść”; „Żałosne”; „Dzicz”

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapewnił w Polsat News, że nie zadrży mu ręka w kontekście głosowania nad odebraniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i wnioskiem o areszt tymczasowy.…

