Marszałek Sejmu Szymon Hołownia niebawem ma przestać pełnić funkcję, ale w zamian za to Polska 2050 domaga się uzyskania funkcji wicepremiera w rządzie Donalda Tuska. Na zastępcę szefa rządu z PL2050 szanse ma Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Hannie Gronkiewicz-Waltz nie podobają się żądania jednak żądania koalicjanta Tuska, czego dała wyraz w social mediach. Była prezydent Warszawy zadrwiła z Pełczyńskiej-Nałęcz, zaapelowała również do jej kolegów z partii, żeby wzięli udział w walce o przywództwo. „Polska 2050 ma przecież 1,7% poparcia. Namawiam p. Hennig-Kloskę i p. Kobosko do walki o przywództwo w swojej partii” - napisała Hanna Gronkiewicz-Waltz na portalu X.
Konglomerat zarządzany przez Donalda Tuska składa się ze środowisk, które często mają odmienny światopogląd, często wręcz sprzeczny. Dlatego od samego początku dochodzi do tarć i zgrzytów, a politycy poszczególnych frakcji nie szczędzą sobie uszczypliwości i nieraz cierpkich słów.
Jesteśmy w przededniu zmiany na fotelu marszałka Sejmu. Szymon Hołownia z Polski 2050 ma ustąpić ze stanowiska, a jego miejsce ma zająć Włodzimierz Czarzasty z Lewicy - tak wynika z umowy koalicyjnej. PL2050 walczy jednak dla siebie o stanowisko wicepremiera, na które forowana jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Polityk, która zasłynęła z afery z KPO, ma ambicje, żeby przejąć po Hołowni przywództwo nad partią oraz zostać jednym z zastępców Donalda Tuska.
Gronkiewicz o Pełczyńskiej: Śmiech mnie ogrania
W kwestii Pełczyńskiej-Nałęcz postanowiła wypowiedzieć się Hanna Gronkiewicz-Waltz. Zamieściła na portalu X wpis, w którym pisze o minister funduszy i polityki regionalnej.
Śmiech pusty mnie ogarnia kiedy widzę, że p. Pelczyńskiej-Nałęcz, która ma poparcie 13 posłów, wydaje się, że uda jej się szantażować Tuska. Polska 2050 ma przecież 1,7% poparcia. Namawiam p. Hennig-Kloskę i p. Kobosko do walki o przywództwo w swojej partii
— napisała.
I oczywiście p. Petru, który się oficjalnie zgłosił
— dodała.
13 listopada br., Szymon Hołownia ma złożyć rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Wybory na nowego przewodniczącego PL2050 odbędą się w styczniu 2026 roku.
