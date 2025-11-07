Komisja regulaminowa Sejmu poparła wniosek ws. uchylenia immunitetu Zbigniewa Ziobry. Na sejmowym korytarzu do sprawy odniósł się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Lider największej partii opozycyjnej mówił o państwie totalitarnym.
Sejmowa komisja regulaminowa zdecydowała o poparciu wniosku o uchylenie immunitetu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
Po decyzji komisji dziennikarze pytali o nią Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział:
Taka opowieść władzy, która nie ma nic wspólnego z faktami, która jest, mimo wszystko, przy możliwości polemizowania z nią, ale jednak przekazywana, jest to charakterystyczne dla państw totalitarnych.
Lider PiS ostrzegał też przed drogą, którą idzie rządząca obecnie koalicja pod przywództwem Donalda Tuska.
Jeszcze nie ma uniemożliwienia jakiejkolwiek krytyki tej opowieści, ale ku temu idzie
– mówił Jarosław Kaczyński.
mly
