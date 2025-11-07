„Można dyskutować i krytykować, ale wszystko musi mieć swoje granice. Podkreślam, że akceptuję wyrok, jako funkcjonariusz i obywatel Polski. Jako Anna Michalska dziękuję państwu i proszę o szacunek dla mundurowych. Mundur to nie tylko ubiór, ale tez służba społeczeństwu” - powiedziała kpt. Anna Michalska w komentarzu dla Telewizji wPolsce24, odnosząc się do uniewinnienia Piotra Zelta, który zniesławił byłą rzecznik Straży Granicznej.
Kpt. Anna Michalska stała się symbolem niezłomności i służbie Polsce. W najgorszym okresie przy granicy z Białorusią musiała codziennie mierzyć się z lewicowo-liberalnymi dziennikarzami oraz celebrytami, którzy nie szczędzili jej słów krytyki. Jako rzecznik prasowa Straży Granicznej stała się celem ataków, za to, że jej formacja skutecznie broniła Polaków przed zalewem nielegalnych migrantów, którzy szturmują naszą wschodnią granicę.
Jednym z tych, którzy postanowili obrazić kpt. Michalską, był Piotr Zelt. Aktor zamieścił w 2021 roku w mediach społecznościowych wpis opatrzony zdjęciem ówczesnej rzecznik SG. „Pani ‘rzecznik’ Straży Granicznej, twarz bestialskich, bandyckich standardów państwa PiS” - pisał wtedy Zelt.
Dziś już wiadomo, że celebryta nie odpowie za swoje słowa, ponieważ został uniewinniony. Sąd wycofał wniosek ws. zniesławienia kpt. Michalskiej.
Komentarz kpt. Michalskiej
Kpt. Michalska została poproszona o komentarz w sprawie.
Można dyskutować i krytykować, ale wszystko musi mieć swoje granice. Podkreślam, że akceptuję wyrok, jako funkcjonariusz i obywatel Polski. Jako Anna Michalska dziękuję państwu i proszę o szacunek dla mundurowych. Mundur to nie tylko ubiór, ale tez służba społeczeństwu. Szczególnie boli, gdy społeczeństwo obraża mundur, to podważa sens służby. Wszystkim, którzy mnie wspierali bardzo serdecznie dziękuję
— powiedziała.
Jest to kolejny skandal z udziałem przedstawiciela lewicowo-liberalnego środowiska. Niedawno za obrazę wojskowych uniewinniony został Władysław Frasyniuk.
