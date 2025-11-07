Dziś prezydent Nawrocki przedstawi projekt ustawy ws. obniżenia cen prądu! Zbigniew Bogucki: Tam będą znakomite rozwiązania

Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki dziś o godz. 12.00 przedstawi projekt ustawy obniżający ceny prądu o 33 proc.” - poinformował szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Według niego projekt zawiera „znakomite rozwiązania”, które Sejm może błyskawicznie przeprocedować.

Dzisiaj zapraszam o godz. 12 do wsłuchania się w to, co powie, co przedstawi pan prezydent, a dotyczy to właśnie obniżek cen prądu

— powiedział Bogucki w rozmowie z Wirtualną Polską, pytany o wypełnienie prezydenckiej obietnicy w sprawie obniżenia cen prądu w ciągu pierwszych 100 dni prezydentury.

Obniżenie rachunków o 33 proc.

Na uwagę, że 14 listopada mija 100 dni prezydentury Nawrockiego, więc zostają 4 dni robocze na przeprocedowanie projektu, Bogucki odpowiedział, że prezydent składa projekt obniżenia rachunków o 33 proc. i może być on „przeprocedowany błyskawicznie przez Sejm”.

Tam będą znakomite rozwiązania i jeśli większościowa koalicja będzie chciała obniżyć Polakom rachunki o 33 proc., to zrobi to 

— powiedział minister.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker wczoraj na portalu X zapowiedział, że Nawrocki dziś przedstawi zapowiedziany w kampanii wyborczej projekt ustawy obniżającej ceny energii o 33 proc.

Obietnica Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki złożył taką deklarację jeszcze jako kandydat na prezydenta na spotkaniu z wyborcami w Augustowie w lutym tego roku. Zapowiedział wówczas, że w ciągu 100 dni od objęcia urzędu doprowadzi do obniżenia cen energii elektrycznej o 33 proc.

6 sierpnia Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 100 dni jego prezydentury upływa 14 listopada.

tt/PAP

