„Zbigniew Ziobro walczy. Jest człowiekiem, który zmaga się z bardzo groźną chorobą, który pokazuje absurdy zarzutów. Te zarzuty są z czapy. Chodzi o to, żeby go dopaść, wsadzić za kratki” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Mariusz Błaszczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Ziobro: Zostałem na ten moment w Budapeszcie. Dowiedziałem się o wymierzonej we mnie prowokacji
„Tusk wydał publicznie wyrok”
Błaszczak był gościem programu „Rozmowa Wikły” i pytany był, czy jest przekonany, że Sejm zagłosuje dzisiaj za odebraniem immunitetu Ziobrze, a później za jego aresztowaniem.
Po wczorajszym posiedzeniu Komisji regulaminowej…
