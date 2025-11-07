WIDEO

Oburzające słowa Tomczykiewicza o księdzu Olszewskim do polityków PiS! "Na pluszowym krzyżu krzyżowaliście przed całą Polską..."

Poseł KO Maciej Tomczykiewicz podczas posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej, zajmującej się sprawą uchylenia immunitetu posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, w oburzający sposób wypowiedział się o ks. Michale Olszewskim, który spędził kilka miesięcy w areszcie ws. Funduszu Sprawiedliwości.

Szanowni Państwo koledzy z PiS-u, na pluszowym krzyżu krzyżowaliście przed całą Polską, jako wielką ofiarę, to właśnie ten ksiądz był w areszcie, były w areszcie urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości

— wypalił Maciej Tomczykiewicz.

Nie życzę temu panu jakichkolwiek cierpień… także „na pluszowym krzyżu”

— skomentował powyższe słowa na platformie X mec. Krzysztof Wąsowski, jeden z obrońców ks. Michała Olszewskiego.

Każdy, kto wie w jakiej kondycji jest w tym momencie ks. Olszewski, poczuje potrzebę dać posłowi Tomczykiewiczowi mocny policzek

— zareagował na zachowanie posła KO Goran Andrijanić, dziennikarz portalu wPolityce.pl, tygodnika „sieci” i Telewizji wPolsce24.

