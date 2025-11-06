Europoseł PiS Patryk Jaki na antenie Telewizji wPolsce24 punktował działania prokuratury zarządzanej przez Waldemara Żurka wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. „Te wszystkie zarzuty są śmieszne i oni jakby takimi PRL-owskim obyczajem chodzą po tych TVN-ach i opowiadają: ‘Popatrzcie, tyle mamy tomów akt!’. Przecież to samo mówili w sprawie księdza Popiełuszki” - mówił europoseł PiS Patryk Jaki.
Sądziłem, że jednak nie przyjdą do Sejmu tak nieprzygotowani, z tak żałosnym wnioskiem. (…) Liderów opozycji aresztuje się w niektórych państwach afrykańskich, na Białorusi, w Rosji, w Chinach. W państwach demokratycznych tego się nie robi. Teoretycznie jest to możliwe, jeżeli są bardzo poważne zarzuty. Natomiast ta cała konstrukcja tych zarzutów jest sformułowana nie na tym, że Zbigniew Ziobro coś dla siebie wziął, tylko jest sformułowana na tym, że on odniósł korzyść polityczną. (…) Czy ta konstrukcja kiedykolwiek była stosowana gdziekolwiek w cywilizowanym świecie? Ja nie znalazłem. Powodzenia, niech wszyscy szukają
— podkreślił Patryk Jaki.
Świat nie widział takiego kuriozalnego wniosku. Jak ja tutaj w Parlamencie Europejskim mówię, że ktoś ma być wsadzany do więzienia za to, że odniósł korzyść polityczną, to wszyscy wybuchają śmiechem, że to jest niemożliwe. To by oznaczało, że wszystkich trzeba wsadzić
— stwierdził europoseł PiS.
„Te wszystkie zarzuty są śmieszne”
Te wszystkie zarzuty są śmieszne i oni jakby takimi PRL-owskim obyczajem chodzą po tych TVN-ach i opowiadają: „Popatrzcie, tyle mamy tomów akt!”. No przecież to samo mówili w sprawie księdza Popiełuszki. Zobaczcie, czy PRL-owcy prokuratorzy mówili: „Popatrzcie, tyle zbrodni tutaj popełnili, mamy takie teczki na nich”. Ale w środku, jeżeli ktoś będzie chciał się przyjrzeć szczegółom, no to wychodzi jedna wielka kompromitacja
— mówił Jaki.
Czy Zbigniew Ziobro może przylecieć do Polski i liczyć na sprawiedliwy proces?
W normalnych warunkach oczywiście minister Ziobro nie miałby żadnych problemów, żeby przecież ten akt, te zarzuty wyśmiać. Zresztą każdy sędzia, który ma minimum poczucia przyzwoitości, od razu by wyrzucił takiego prokuratora za drzwi. Natomiast tutaj nie ma normalnych warunków, nie ma szans na sprawiedliwy proces
— powiedział europoseł PiS.
To jest bardziej pytanie takie, czy Zbigniew Ziobro chce pozwolić na to, aby stosowano wobec niego - i to zresztą ci konkretni prokuratorzy - narzędzia represji, które były stosowane wobec innych ludzi przez tych prokuratorów, których dotyczy to postępowanie
— zaznaczył Jaki.
Skandaliczne zachowanie neoprokuratury
Europoseł PiS przypomniał, jak w przeszłości prokuratura zarządzana przez obecną władzę traktowała innych podejrzanych w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
To właśnie ten neoprokurator, który który dzisiaj występował jest odpowiedzialny za to, że jednej z ze wspomnianych pań urzędniczek tam o godz. 4:00 w nocy przeprowadzono jakieś remonty, puszczano głośno muzykę w areszcie, prowadzono w kajdankach zespolonych jak terrorystę obok sąsiadów, czyli upokarzano celowo, to samo zrobiono wobec księdza Michała. Dodatkowo mężczyźni rozbierali kobiety, czyli to jest coś, czego nie mieliśmy od lat 50 w Polsce. Pytanie, czy chcemy, żeby były minister sprawiedliwości, jeden z liderów opozycji, przechodził coś podobnego
— mówił.
A na sam koniec trzeba pamiętać, że to jest ta sama ekipa, to już mówię szerzej, która odpowiada za znęcanie się nad świętej pamięci Barbarą Skrzypek, która zmarła w wyniku tego typu postępowania. Pytanie, czy my chcemy pozwolić na to, aby po prostu nie mając żadnych szans na sprawiedliwy proces, na odpieranie tych absurdalnych zarzutów, ta grupa przestępcza znęcała się nad jednym z liderów opozycji. Czy chcemy na to pozwolić? Moim zdaniem, jeżeli zależy nam na Polsce i przyszłości, nie możemy się na coś takiego godzić
— dodał.
tkwl/Telewizja wPolsce24
