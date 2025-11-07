„Ja mogę opowiadać państwu nie o sytuacjach z lat 50., ale z tego roku. Są świeże, bogato udokumentowane, opisywane przez media i też lekarze twierdzili, że w przypadku Dominika B. oczywiście może, dopóki nie oślepnie to może [pozostać w areszcie” - mówił w Telewizji wPolsce24 mec. Krzysztof Wąsowski.
Co doradziłby Ziobrze?
W programie „Minęła 20:05” mecenas Krzysztof Wąsowski został zapytany, czy w swojej długiej i bogatej pracy zawodowej spotkał z czymś podobnym, zakrawającym o podobny poziom absurdu, do 13 grudnia 2023 roku.
Do 13 grudnia 2023 roku nie. Po 13 grudnia rzeczywiście zacząłem się spotykać. Bardzo podobne konstrukcje zastosował pan wojskowy prokurator Maksjan wobec Mariusza Błaszczaka i pana Sławomira Cenckiewicza w sprawie tzw. obrony linii Wisły. Dokładnie jest…
