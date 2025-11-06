Billboardy z hasłem "Solidarni z ministrem Ziobro" pojawiły się w Warszawie! Prokuratura Żurka chce umieszczenia b. szefa MS w areszcie

Czytaj więcej
W Warszawie pojawiły się billboardy z hasłem „Solidarni z ministrem Ziobro”. Przygotowało go Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości, kierowane przez Roberta Bąkiewicza.

Kierowana przez Waldemara Żurka prokuratura chce zniesienia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, by była możliwość jego zatrzymania i aresztowania. Prokuratura chce postawić byłemu szefowi MS aż 26 zarzutów, w tym wyjątkowo absurdalny dotyczący kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Tymczasem zdjęcie wrzucone na profilu Suwerennej Polski, czyli nieistniejącej obecnie byłej partii Zbigniewa Ziobry, nie pozostawia wątpliwości, że zaaktywizowały się środowiska w obronie byłego ministra sprawiedliwości.

TYLKO U NAS. Ziobro: Zostanę w Budapeszcie, korzystając z pomocy bratanków Węgrów. Dowiedziałem się o wymierzonej we mnie prowokacji

Jarosław Kaczyński: „Tu nie chodzi o sprawiedliwość. Tu chodzi o zemstę. Domański powiedział całą prawdę… Sprawiedliwość dopiero nadejdzie”

