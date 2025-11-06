W Warszawie pojawiły się billboardy z hasłem „Solidarni z ministrem Ziobro”. Przygotowało go Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości, kierowane przez Roberta Bąkiewicza.
Kierowana przez Waldemara Żurka prokuratura chce zniesienia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, by była możliwość jego zatrzymania i aresztowania. Prokuratura chce postawić byłemu szefowi MS aż 26 zarzutów, w tym wyjątkowo absurdalny dotyczący kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
Tymczasem zdjęcie wrzucone na profilu Suwerennej Polski, czyli nieistniejącej obecnie byłej partii Zbigniewa Ziobry, nie pozostawia wątpliwości, że zaaktywizowały się środowiska w obronie byłego ministra sprawiedliwości.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745093-billboardy-z-haslem-solidarni-z-ministrem-ziobro-w-stolicy
