„Nielegalnie przejęli prokuraturę, teraz sądy… Tu nie chodzi o sprawiedliwość. Tu chodzi o zemstę. Domański powiedział całą prawdę… Sprawiedliwość dopiero nadejdzie” - napisał w serwisie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Komisja regulaminowa poparła wniosek o uchylenie immunitetu b. ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, któremu neo-Prokuratura Krajowa chce postawić 26 zarzutów, w tym kierowanie grupą przestępczą, w związku z rzekomymi nadużyciami przy Funduszu Sprawiedliwości. Poparła też wniosek o jego zatrzymanie i areszt.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: RELACJA. Komisja regulaminowa przegłosowała wniosek ws. immunitetu Ziobry. Kownacki: Oby nie było mordu sejmowego
Zarzuty pisane palcem po wodzie, bez podstaw prawnych, na polityczne zlecenie, kreują i przedstawiają ci, którzy z ramienia obecnej władzy awansowali i czerpią profity. Niszczą człowieka, który zwalczał przestępczość. Nielegalnie przejęli prokuraturę, teraz sądy…
— napisał wieczorem w serwisie X Jarosław Kaczyński.
Tu nie chodzi o sprawiedliwość. Tu chodzi o zemstę. Domański powiedział całą prawdę… Sprawiedliwość dopiero nadejdzie
— dodał prezes PiS.
