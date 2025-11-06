Pracownia Opinia24 opublikował nowy sondaż, który wyraźnie ucieszył Donald Tuska. Szkoda, że premier nie przejmuje się tak samo losem polskiej gospodarki, czy przyszłością służby zdrowia, jak słupkami partyjnymi.
Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia24, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby Koalicja Obywatelska zdobywając 33 proc. głosów poparcia. Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 27,4 proc. respondentów, natomiast 12,6 proc. ankietowanych poparłoby Konfederację.
W Sejmie znalazłaby się również Lewica z 6,3 proc. poparcia oraz Konfederacja Korony Polskiej, na którą zagłosowałoby 5,9 proc. ankietowanych.
Poniżej progu wyborczego znalazła się Partia Razem (3,1 proc.), Polska 2050 (1,7 proc.) oraz PSL (1,4 proc.). Opcję „inna partia” zaznaczyło 0,5 proc. respondentów, a 8,1 proc. nie miało zdania w tej sprawie.
Radość Tuska ze słupków
Sondaż ucieszył wyraźnie lidera KO, premiera Donalda Tuska.
Nadzieja daje siłę, a siła nadzieję
— skomentował te wyniki Tusk na swoim profilu na X, dołączając do wpisu wyniki sondażu.
Ciekawe, czy Donalda Tuska bardziej cieszy pierwsze miejsce w badaniu, czy fakt, że większość jego koalicjantów „szoruje” pod progiem wyborczym?
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-5 listopada techniką mixed-mode wywiadów telefonicznych (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Wyniki pokazują odpowiedzi wśród zdecydowanych wyborców, których próba wynosi 529.
