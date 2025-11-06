SONDAŻ

Nowy SONDAŻ partyjny i przewaga KO. Tusk już się cieszy: "Nadzieja daje siłę, a siła nadzieję". A większość koalicjantów pod progiem

Sprawdź Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie / autor: PAP/Radek Pietruszka, X/Donald Tusk
Pracownia Opinia24 opublikował nowy sondaż, który wyraźnie ucieszył Donald Tuska. Szkoda, że premier nie przejmuje się tak samo losem polskiej gospodarki, czy przyszłością służby zdrowia, jak słupkami partyjnymi.

Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia24, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby Koalicja Obywatelska zdobywając 33 proc. głosów poparcia. Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 27,4 proc. respondentów, natomiast 12,6 proc. ankietowanych poparłoby Konfederację.

W Sejmie znalazłaby się również Lewica6,3 proc. poparcia oraz Konfederacja Korony Polskiej, na którą zagłosowałoby 5,9 proc. ankietowanych.

Poniżej progu wyborczego znalazła się Partia Razem (3,1 proc.), Polska 2050 (1,7 proc.) oraz PSL (1,4 proc.). Opcję „inna partia” zaznaczyło 0,5 proc. respondentów, a 8,1 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Radość Tuska ze słupków

Sondaż ucieszył wyraźnie lidera KO, premiera Donalda Tuska.

Nadzieja daje siłę, a siła nadzieję

— skomentował te wyniki Tusk na swoim profilu na X, dołączając do wpisu wyniki sondażu.

Ciekawe, czy Donalda Tuska bardziej cieszy pierwsze miejsce w badaniu, czy fakt, że większość jego koalicjantów „szoruje” pod progiem wyborczym?

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-5 listopada techniką mixed-mode wywiadów telefonicznych (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Wyniki pokazują odpowiedzi wśród zdecydowanych wyborców, których próba wynosi 529.

