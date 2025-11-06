Nowy ambasador USA złożył na ręce prezydenta RP listy uwierzytelniające. Rose: "Jestem wdzięczny za serdeczne przyjęcie, jakie okazała mi Polska"

Sprawdź Nowy ambasador USA w Polsce Thomas Rose złożył listy uwierzytelniające - na zdjęciu z prezydentem RP Karolem Nawrockim / autor: Mikołaj Bujak/KPRP
Nowy ambasador USA w Polsce Thomas Rose złożył listy uwierzytelniające - na zdjęciu z prezydentem RP Karolem Nawrockim / autor: Mikołaj Bujak/KPRP

Ambasador USA w Polsce Thomas Rose złożył na ręce prezydenta RP Karola Nawrockiego listy uwierzytelniające. „Jestem wdzięczny za serdeczne przyjęcie, jakie okazała mi Polska oraz za uznanie dla zaangażowania Prezydenta Trumpa w umacnianie współpracy amerykańsko-polskiej” - napisał w mediach społecznościowych ambasador.

Prezydent Trump mianował Rose’a nowym ambasadorem USA w Polsce w lutym. We wrześniu otrzymał on poparcie amerykańskiej senackiej komisji spraw zagranicznych, choć za jego kandydaturą nie zagłosował żaden polityk Demokratów.

Z dumą przekazałem moje listy uwierzytelniające Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, aby oficjalnie rozpocząć moją misję jako Ambasador USA w Polsce w imieniu Prezydenta Donalda Trumpa. Jestem wdzięczny za serdeczne przyjęcie, jakie okazała mi Polska oraz za uznanie dla zaangażowania Prezydenta Trumpa w umacnianie współpracy amerykańsko-polskiej w zakresie bezpieczeństwa, energii i handlu. A teraz - bierzemy się do pracy!

— napisał w mediach społecznościowych ambasador USA w Polsce Tom Rose.

Złożenie wieńca w imieniu Prezydenta Donalda Trumpa na Grobie Nieznanego Żołnierza było dla mnie głęboko poruszającym przeżyciem - gestem hołdu dla bohaterów, którzy oddali życie za wolność Polski. Cześć i chwała bohaterom

— dodał w kolejnym wpisie.

Nie jest zawodowym dyplomatą

Rose jest prawicowym publicystą, komentatorem radiowym oraz byłym doradcą wiceprezydenta Mike’a Pence’a. W latach 1997-2005 był wydawcą i szefem dziennika „Jerusalem Post”, a wcześniej działał we władzach stanu Indiana, skąd pochodzi. W latach 80. był też dziennikarzem japońskiej stacji telewizyjnej i napisał książkę „Big Miracle” (Wielki cud) o operacji uwolnienia wielorybów spod arktycznego lodu. Książka doczekała się w 2012 r. hollywoodzkiej ekranizacji. Rose nie jest zawodowym dyplomatą, lecz pochodzi z nominacji politycznej.

Z wielkim uznaniem odnosi się od historii Polski, w szczególności Powstania Warszawskiego.

Przez 63 dni, dramatycznie niedozbrojeni i liczebnie słabsi, wbrew wszelkim przeciwnościom walczyli o duszę swojego narodu. Armia Krajowa stawiała opór brutalnym niemieckim okupantom wszędzie, gdzie tylko mogła — na ulicach, w kanałach i w ruinach ukochanej stolicy

— pisał w sierpniu na platformie X Thomas Rose.

Podczas lipcowego wysłuchania przed senacką komisją Rose wielokrotnie chwalił Polskę jako wzorowego sojusznika, zapowiadał, że będzie się starał o poprawę relacji Polski i Izraela, a także przekonywał, że Polska jest niesłusznie obwiniana w Izraelu o współudział w Holokauście.

Nowy ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie jest dobrze znany widzom Telewizji wPolsce24. Był gościem tej stacji kilkukrotnie, także w dniu wyborów w USA.

koal/PAP/wPolityce.pl/X

